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İhracat Buluşmaları Bursa'da Gerçekleşti

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Uludağ İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde düzenlenen İhracat Buluşmaları programında, Bursa'nın ihracat potansiyeli ve hedefleri hakkında bilgi verildi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve diğer katılımcılar, Türkiye'nin ihracat hedeflerini ve Bursa'nın katkısını vurguladı.

İhracat Buluşmaları Bursa'da düzenlendi

BURSA - Uludağ İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde düzenlen "İhracat Buluşmaları" programı Bursa'da gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde düzenlen program çerçevesinde programa TİM Başkanı Mustafa Gültepe, UİB Koordinatör Başkanı ve OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik'in katılımı ile birlikte birlik başkanları ve çok sayıda ihracatçı katıldı.

Açılış konuşmalarını yapan Gültepe, Bursa'nın ülke ekonomisi olarak önemli bir değer olduğunu belirtti. Gültepe, "Bursa, 2024 yılı itibariyle yaklaşık 17 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye ekonomisine güçlü katkı sunmaya devam etmektedir. Otomotiv, tekstil, makine ve kimya gibi öncü sektörlerde öne çıkan Bursa, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise 4,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir" şeklinde konuştu.

"Yüzde 7 büyümemiz gerekiyor"

Türkiye genelinde, yaklaşık 66 bin ihracatçının 2024 yılı itibariyle 262 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten Gültepe, hedefin 2025'te 280 milyar dolar, 2028'de ise 375 milyar dolar mal ihracatı ve 200 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere toplam 575 milyar dolara ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Birlik olarak ülkeye katkı sunmaya devam ettiklerini dile getiren Uludağ İhracatçılar Birlikleri Başkanı Baran Çelik, "Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak, 2024 yılında ihracatımızı önceki yıla kıyasla yüzde 6 artırarak 39 milyar dolara çıkardık. Birlik olarak ülke ihracatına ciddi katkı sunmaya devam ediyor, ülkemizin en büyük ikinci ihracatçı birliği olma konumumuzu sürdürüyoruz. Küresel talep daralması, özellikle AB ekonomilerindeki durgunluk, yüksek enflasyon ve maliyet artışları sonucu rekabetçiliğimizin azalması, bölgesel savaşların ihracat siparişlerini zayıflatması gibi bir dizi sorun ihracat yapmayı zorlaştırıyor" diye belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİRHAN ERZURUM - Yerel
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