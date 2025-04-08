Iğdır FK, İstanbulspor'u 3-0 Mağlup Etti

- Iğdır FK - İstanbulspor maçının ardından

IĞDIR - Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanan Iğdır FK-İstanbulspor maçı sonrası, teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Iğdır FK, evinde karşılaştığı İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Gerçekten sahanın içerisinde oyun anlamında inanılmaz bir oyun disiplini, inanılmaz bir oyun coşkusu ve inanılmaz da bir mücadele gücü olan bir takım ortaya çıktı. Bundan önceki maçlarda da zaten bu ortadaydı. Sadece bazen zaman zaman özellikle skor anlamındaki şanssızlıklarımızdan kaynaklı bunları üç puana yansıtamamıştık. Nitekim bu hem oyun olarak güzel bir şekilde doruk noktası oldu diye söyleyebilirim. Şimdi rakibimiz gerçekten bu lig içinde çok net oyun prensipleri, sahanın içerisindeki oyun aksiyonları hem savunma hallerinde hem de hücum hallerinde bence bu ligin güçlü takımlarından bir tanesi. Çok net oyun kültürleri olan bir kulüp ve bununla beraber de geçmişi çok parlak olan bir kulüp ve biz de buna Yukarıda var olmak adına bu maçı gerçekten bu şekilde düşünmüştük maç önünde. Oyuncu grubunla, onların oyun planlarıyla çok güzel bir reaksiyon gösterdiler. Onların geriden oyun kurarken yapılarını merkezdeki stoperlerindeki yaptığımız baskılar, Oyunun hem ön alanda hem ikinci bölgedeki çok büyük reaksiyon ve çok büyük preslerle onların tamamen oyunun içerisinde varlıklarını çok aza indirdik ve arkada da duracağımız çok kompakt bir yapı bize maçı kazandıracaktı. ve bununla beraber de 3. bölgedeki özellikle ofansif anlamda oyunu bitirme, oyun sonuçlandırma, oyunun içerisinde topa sahip olma çok değerliydi bizim için. ve bunu harika yaptılar. Bütün oyuncu grubumu, bugün oyuna başlayan, sonradan oyuna giren, kadromuzun dışında olan bütün oyuncu grubumu çok tebrik ediyorum. ve bununla beraber gerçekten çok güzel bir enerjisi olan personelimi hepsini çok çok tebrik ediyorum. ve bununla beraber de geldiğim zamandan bu zamana kadar taraftarlarımız giderek artıyor, giderek. Bence daha fazla dolduracaklarına çok inanıyorum bundan sonraki iç sağ maçında. Onlara da ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten enerjileri ve oyuncu grubumu oyunda tutma adına destekleri çok güzel. Onlara da ayrı teşekkür ediyorum. Rakibi de kutluyorum. Güzel bir mücadele örneği. Oyunda sadece oyunda kalarak oyunu düşünmeleri çok değerliydi. Onlar da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

Mücadelenin bir pozisyonunda dirseğinin üzerine düşen genç oyuncu içinde Çavuş; "Serkan Asan en son öğrendiğim kadarıyla çok şükür ki kolunda bir kırık yok. Çıkmış omuzu. O da geri yerine takılmış. Sadece bağlarıyla ilgili bir kontrol olacak. Bir tane bağında biraz problem ilk kontrolde hissedilmiş şimdi MR çekilecek. Umut ediyorum ki onda da bir şey yoktur ve tekrar aramıza dönecektir." dedi.

Osman Zeki Korkmaz: "Bu maçtan dersler çıkarıp önümüzdeki maçlara odaklanacağız"

Sahada sakatlanan Serkan Asan'a geçmiş olsun dileyen İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz; "Çok talihsiz pozisyonda gözümüzün önünde hava topuna çıktıktan sonra ters bir şekilde düştü ve sakatlandı. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve sahaya döner. Maça gelince aslında daha kontrollü başladığımız oyunu kontrol ederek başladığımız maçta ayağımızdaki iki topu kaybederek, kornerden önceki pozisyon, kendi ayağımızdaki topu rakibe vererek yediğimiz iki gol var. Zaten maçın ondan sonraki atmosferi, anlayışı, davranışları, sahadaki davranışları değişti tamamen. Iğdır da çok fazla kendi bölgesini terk etmeden, yarı sahasını terk etmeden oynadı. İkinci yarı, evet top bizdeydi. Golü aradık, golü bulabilecek anlar da yakaladık ama daha fazla oyunu hızlandırmamız gerekiyordu, daha fazla ritim vermemiz gerekiyordu. Bunu başaramadık. Son 15 günde belki oynadığımız düşük şiddetli maçlar oyunu itmemizi aşağıya almış olabilir. Bu maçta aslında neleri daha iyi yapmamız gerektiğini hatırlamış olduk. Şimdi önümüze bakıp bu maçtan dersler çıkarıp önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Hemen evimizde 4 gün sonra Keçiörengücü maçı var. Bu dakikadan itibaren odaklanmamız gerekiyor" dedi.