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Iğdır FK, Boluspor'a Son Dakika Golüyle Yenildi

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Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Osman Özköylü, takımlarının iyi mücadele ettiğini vurgularken, son dakikada yedikleri golün üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Boluspor teknik direktörü Ufuk Kahraman ise zor bir deplasmanda kazandıklarını belirtti.

- Iğdır FK - Boluspor maçının ardından

IĞDIR - Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Iğdır FK-Boluspor maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Iğdır FK, evinde karşılaştığı Boluspor'a 1-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Çok iyi oynadığımız, mücadele ettiğimiz, galibiyeti hak ettiğimiz bir maçta mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Son dakikada golü biz atsak sevinen biz olacağız ama o pozisyonun devamı geliyor, gol oluyor. Çok ciddi bir şanssızlık var üzerimizde, nasipsizlik var. Geçen hafta aynı şeyi yaşadık, bu hafta aynı şeyi yaşıyoruz. Çocuklar çok istiyor, hepimiz çok istiyoruz, çok çalışıyoruz. Bugün sahada mücadelemiz olağanüstü iyiydi, herkes çok gayretliydi. Yeni gelen arkadaşlarımızın katısı, enerjisi bize ekstra bir motivasyon oldu" dedi.

Geçmişten kalan bir takım problemleri düzeltmenin zaman aldığını belirten Özköylü, "Geldiğimiz günden beri çok talihsizlikler yaşıyoruz. Antrenörlük hayatımda hiç olmayan bir dönem yaşıyorum, bu kadar mağlubiyeti hiç almadım. Burada yaşanan bir takım sıkıntılar, geçmişten kalan bir takım problemleri düzeltmek zaman alıyor. Geçen haftaki Karagümrük maçında biraz biraz oyunumuz sahaya yayılmaya başladı ama bunu sonuca yansıtmamız lazım" diye konuştu. Çözüm üreterek yollarına devam edeceklerini söyleyen Osman Özköylü, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk yarı birçok duran topu yakaladık, hepsini doğru kullandık, çok güzel organizasyonlar yaptık ama topu içeri sokamadık. Son dakikada da Ahmet'in kaçırdığı pozisyon ve gol yedik. Maalesef hak etmediğimiz, bizi çok üzen, yaralayan bir mağlubiyet oldu. Gerçekten üzgünüz, içimden bir şeyler söylemek geliyor ama inançlı insanlarız. Yaşadığımız bu durum takdiri ilahi, gayretin, çabanın sonucu bir yerde kırılacak, bir yerde sonuçlar bizim lehimize olacak. Ben buna inanıyorum ama tabii ki baktığınız zaman aşağı inen, küme düşme hattının içine giren Iğdır FK var. Bunu oturup konuşacağız, değerlendireceğiz, ne yapmamız gerekiyorsa ona göre çözümünü üretip yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman ise, zor bir deplasmanda kazandıklarını dile getirerek, "Iğdır deplasmanı zor bir deplasman. Hem hava şartları hem dinlenen bir Iğdır takımı vardı. Transferlerinin fazlalığı bizim için bir önceki maçın analizi zor oldu. Analiz yaparak rakibin eksik ve güçlü yanlarını çalışarak geliyoruz buraya ama yine de ekibimi kutluyorum, rakibin geçişlerdeki zaaflarını bana ilettiler. Ben de taktiksel anlamda kurguları ona göre yaptım" ifadelerini kullandı.

Uzatma dakikalarında attıkları gole de değinen Kahraman, "Çalıştığımız yerden gol attık. Son dakika da olsa maç 90 dakika ve artıları var. Mutluyum, oyuncularımı kutluyorum. Bundan sonra da Iğdır takımına başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Iğdır FK, Boluspor'a Son Dakika Golüyle Yenildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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