İddiaların hedefi olan o personel konuştu: "Kardeşimle beni sevgili gibi gösterdiler"

Aydın'da yayın yapan yerel bir haber sitesi tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin aracını özel işlerinde ve yaşantısında kullandığı ileri sürülerek belediye aracı ile 1500 kilometre yol gidip kız arkadaşı ile buluştuğu iddia edilen Fatih Çelik, açıklama yaptı. Çelik, 6 Şubat Deprem'inden sonra deprem bölgesine göreve gönderildiğini ve bu sırada deprem bölgesinde olan öğretmen kız kardeşi ile görüştüğü sırada çekilmiş görüntüyü kullanarak asılsız haber yapanlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Aydın'da yayın yapan yerel bir haber sitesinde yer alan "Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Fatih Çelik'in belediyenin aracı ile 1500 km giderek kız arkadaşı ile buluştuğu" yönündeki haberin ardından habere konu olan Fatih Çelik ve kız kardeşi Tuğba Çelik açıklama yaptı.

Yayınlanan haberin tamamen asılsız olduğunu ve kişilik haklarına saygısızlık yapıldığını ileri süren Fatih Çelik, "Kız kardeşim öğretmenlik yapıyor ve gönüllü olarak Güney Doğu'daki deprem bölgesine gidiyor. Kendisinin orada bulunduğu bir tarihte biz de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 18 Nisan'da deprem bölgesine görevlendirildik. Ben ve ekip arkadaşlarımdan oluşan 10-15 kişilik bir gruptuk ve 2 araç olarak bölgeye gittik. Gün içerisindeki rutin mesai işlerimizi bitirdikten sonra kardeşimle bir akşam yemeği yemek istedik. Kendisi ile bir lokantada buluştuk. Yemek yiyeceğimiz mekana geldiğimizde de kardeşim kapıda beni karşılayarak sosyal medya hesabı için görüntü çekip paylaştı. İlgili yayın organı da hiç bir şeyi araştırmadan kardeşimi sevgilim gibi göstererek böyle bir iftiraya varan haber yayınlamış. Biz oraya depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yardım etmek adına görevli olarak gittik. Kardeşim de orada gönüllü olarak bulunuyordu. Sosyal medya hesabımızda paylaştığımız görüntüyü alıp keserek 'bin 500 kilometre buradan özel gitmiş gibi' gösterilip haber yapılmış. Dün akşamdan beri telefonlarımız hiç susmuyor. Alakalı, alakasız, bilinçli, bilinçsiz yorumlar da yapılıyor. O yorumları gören eş, dost ve akrabalarımız oluyor. Onlar da bu durum nedir ne değildir diye sorular sorup uyarılarda bulunuyorlar. Konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlatıyoruz ama neticede burada eğitimci kız kardeşim ve yüzlerce öğrencisi var. Onlara karşı da düştüğü durum bizleri üzdü. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak da kurumum, benim ve daire başkanlarımızın düştüğü durum ortada" diyerek haberin doğru olmadığını söyledi.

"Onurumuz kırıldı, abimle beni sevgili gibi göstermişler"

Haber karşısında onurlarının kırıldığını ve çok üzüldüklerini belirten Fatih Çelik'ın öğretmen olan kız kardeşi Tuğba Çelik ise "Nisan ayındaki ara tatilde hem o bölgedeki arkadaşlarımı ziyaret etmek hem de hal hatırlarını sormak için 17 Nisan tarihinde uçakla o bölgeye gittim. Bunların hepsinin kayıtları da var. Aynı tarihlerde abim de belediye tarafından tamamen tesadüf olarak aynı bölgeye görevlendirildi. Personel arkadaşları ve görevlendirildiği araçla o bölgeye geldi. Gün içerisinde zaten sürekli telefon ile görüşüyorduk. Abim daha çok sahada olduğu için keyifsizdi. Ortalığın ne halde olduğunu ve insanların kötü durumda olduğundan falan bahsediyordu. Akşam kendisinin görevini bitirip mesaisini tamamlamasının ardından yemek yemek için buluştuk. Buluştuğumuz esnada da moralsiz ve modu düşük olduğu için ben de sevimlilik yapmak adına, 'sen beni mi görmeye geldin? Beni mi takip ediyorsun?' gibi cümleler kurduğum bir karşılama yaptım. Ardından yemeğimizi yedik ve abim tekrar ertesi gün iş başı yapmak üzere yanımdan ayrıldı. Bu şekilde anı olsun diye çekilen bir görüntü tamamen saçma sapan bir şekilde 'belediyenin aracını kullanarak sevgilisini görmeye gitti' gibi basına lanse edildi. Öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarım başta olmak üzere tüm herkese mahcup oldum. Çünkü bu haber bir sapkınlık derecesinde. Öz kardeşleri sevgili gibi göstermek nasıl bir durumdur anlayamadım, insanlara ne diyeceğimi bilemedim. Tabi ki kanıtlanabilir, açıklanabilir bir durum ama bu durumu yaşıyor olmak, öğrencilerime, eğitim camiasına hesap veriyor olmak beni çok yaraladı ve üzdü. Abimle böyle bir durumu yaşamak da ayrıca üzdü. Ailecek diyecek bir şey bulamıyoruz. Tüm olay bundan ibaret. Ben bir de lise öğretmeniyim. Gençler sosyal medyayı çok aktif kullanıyorlar. Hepsi, 'hocam bu nedir? Videodaki siz değil misiniz?' diye soruyorlar. Öğrencilerime, öğretmen arkadaşlarıma, eşime, dostuma kısacası beni tanıyan herkese tek tek açıklama yapmak zorunda kaldım. Ayrıca haberin altına da çok çirkin yorumlar yapılmış. Bunlar da çok gurur ve onur kırıcı. Bunlarla muhatap zorunda kalmak ayrıca çok üzücü. Bir insanı kırmak, yaralamak ve bu şekilde iftira atmak bu kadar ucuz olmamalı. Keşke ellerine geçen ya da gönderilen bu görüntüleri teyit ettirselerdi. Çok kırıldık" diyerek konuyla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını ifade etti. - AYDIN