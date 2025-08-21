Hüseyin Aydın, Erzincan TDİOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oldu

Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.

Erzincan İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Ağustos ayında alınan kararlar açıklandı. Alınan kararlar arasında Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlendi.

Karar şu şekilde oldu:

"İl Genel Meclis Başkanlığına Vilayet Makamından havaleli Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.07.2025 tarih ve E-39478515-930-68579 sayılı "Üye Belirlenmesi(TDİOSB)" konulu teklif okunup incelendi. İl Genel Meclisi'nin 07.06.2024 tarihli ve 87 sayılı kararı ile oluşturulan Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Müteşebbis Heyeti'nde yer alan ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci'nin, 28.05.2025 tarihli ve 205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Sakarya iline atanması sebebiyle, yerine yeni bir üye belirlenmesi gereği doğmuştur. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 7. maddesinde, Müteşebbis Heyetin, OSB'nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların karar organlarınca belirlenen 15 asıl ve 15 yedek üyeden oluşacağı hükme bağlanmıştır.

02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 7. ve 8. maddelerinde, organ üyelerinin seçilme esasları düzenlenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda; Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın'ın, Müteşebbis Heyet üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine; İl Genel Meclisi'nin 04.08.2025 tarihli birleşiminde oy birliğiyle karar verildi." - ERZİNCAN