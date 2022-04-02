Hurmalar tezgahları renklendirdi

MALATYA - Ramazan'ın gözdesi hurma, tezgahlardaki yerini aldı. Ramazan ayında daha fazla tüketilen Hurma çeşitleri vatandaşlardan ilgi görüyor.

Ramazanın olmazsa olmazları arasında yer alan hurmalar da satışa sunuldu. Fiyatı 30 TL ile 300 TL arasında değişen hurmalar, vatandaşın talebini bekliyor. Geçtiğimiz yıla göre hurma fiyatlarında yüzde 80 zam olduğunu ifade eden Malatya'da esnaf Nurettin Özdemir, "Geçmiş yıllara göre hurma fiyatlarında zam yaşandı. Fiyatlar yüksek" ifadelerini kullandı.

Tüm ürünlerde olduğu gibi hurmaya' da zam geldiğini belirten Özdemir, "Ramazan ayında iftarların vazgeçilmezidir hurma. Sofralarımızın olmazsa olmazıdır hurma. Pahalı da olsa vatandaşlarımız alıyor" şeklinde konuştu. Özdemir, Sarı Tunus Hurmasının kilosunu 40 TL, Medjul 140 TL, Medine meşruk 100 TL Amber 140 TL, Sugayi 120 TL, Safavi 80 TL, Medine Mebrun 120 TL'den sattığını belirterek, vatandaşların bütçesine ve kalitesine göre tercih yaptığını aktardı.

"Hurma iftar sofralarının vazgeçilmezidir"

Müşteri Yunus Ateş ise, "Her sene ramazan ayında özellikle gelip Hurma alıyorum, Hurmaları kaliteli ve her bütçeye uygun olanı var" ifadelerini kullandı.

65 yaşındaki Fatma Kocaman da, "Ramazan ayında iftar sofralarımızda hurma her zaman yerini alıyor. Çünkü Peygamber efendimiz hurma ile iftarınızı açın diye tavsiye etmiştir. Çocuklarımıza ve torunlarımıza hurma sevgisini yaşatmak için hurma almaya geldim. Ayrıca hayırlı ramazanlar olsun" diye konuştu.