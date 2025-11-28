Haberler

Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni İstanbul'da Gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapılan 7. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Ödül Töreni'nde yer hizmetleri sektöründe ödüller sahiplerini buldu. Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ birinci, Çelebi Havacılık Holding AŞ ikinci, TGS Yer Hizmetleri üçüncü oldu.

Türkiye'nin hizmet ihracatına katkı sağlayan şirketlerin ödüllendirildiği 7. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Ödül Töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yer Hizmetleri Sektörü'nde, birinci Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ, ikinci Çelebi Havacılık Holding AŞ, TGS Yer Hizmetleri 3'üncü oldu. TGS'nin Ödülünü, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TGS Yer Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt'a takdim etti.

TGS aldığı ödülle ilgili linkedin hesabından, "Sürdürülebilir büyümede Türkiye ekonomisi ve istihdamının lokomotif gücü olan Hizmet İhracatçıları Birliği'nin bir üyesi olarak ülkemize değer katmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
