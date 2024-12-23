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Hınıs'ta Yerli Malı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Hınıs'ta Yerli Malı Haftası Coşkuyla Kutlandı
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği, Hınıs Şehit Ahmet Akdağ İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe İlçe Kaymakamı, hakimi, milli eğitim müdürü, okul müdürü ve veliler katıldı. Öğrencilerin yöresel yemekler, eski kıyafetler ve aksesuarlarla sunduğu programda, yerli ürünlerin önemi vurgulandı ve geleneksel türküler seslendirildi.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı.

Hınıs Şehit Ahmet Akdağ İlkokulunda İlçe Kaymakamı Onur Bektaş, Hınıs Ağır Ceza Hakimi Mine Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Abak, Okul müdürü Ahmet Güneş, Öğretmen Onur Tercanlı ve velilerin katılımı ile Yerli malı haftası etkinliği düzenlendi.

Şehit Ahmet Akdağ İlkokulunda Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası kapsamında 2-A sınıfı öğrencileri etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Erzurum'a ve Hınıs ilçemize ait yöresel yemekler ve tatlılar, eski yöresel kıyafetler, eski zamanlarda kullanılan araç gereçler ve aksesuar eşyalar velilerin iş birliği ile tedarik edildi.

Programda tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılarak ülkenin zenginliklerinin artması amaçlandı. Etkinlikte ayrıca öğrenciler eski yöresel türküleri seslendirerek türkülere de sahip çıkılması gerektiğini gösterdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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