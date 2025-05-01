Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız

ABD'den benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

Bakanlık tarih verdi! Bir ürünün ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü

Ülke felaketi yaşıyor! Binlerce dönüm alan saatler içinde küle döndü

Hayrullah Kubba'dan 1 Mayıs Mesajı

Hayrullah Kubba'dan 1 Mayıs Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sağlık sektöründeki emekçilerin önemine vurgu yaparak bir kutlama mesajı yayımladı.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm emekçilerin bayramını kutladı. Kubba, özellikle sağlık sektöründe özveriyle çalışan emekçilerin önemine dikkat çekti.

Kubba, mesajında, "İnsana değer veren bir sağlık anlayışıyla yol alan Medical Point ailesi olarak, başta sağlık sektöründe fedakarca görev yapan çalışanlarımız olmak üzere, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum. Emek, insan hayatını şekillendiren, kalkınmanın ve gelişmenin temel taşıdır. Bizler de kurum olarak, çalışanlarımızın emeğine ve alın terine daima saygı duyuyor, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı en önemli önceliğimiz kabul ediyoruz. 1 Mayıs, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve birlikte üretmenin değerini hatırlatan anlamlı bir gündür. Bu vesileyle, alın teriyle hayatımıza değer katan tüm emekçileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Medical Point Hastaneler Grubu, insan odaklı sağlık hizmeti anlayışıyla çalışanlarının emeğini her zaman en kıymetli unsur olarak görmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.