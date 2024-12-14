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Hataylı İzzet Özkan, Kamıştan Ney Üretiyor ve Yurt Dışına İhraç Ediyor

Hataylı İzzet Özkan, Kamıştan Ney Üretiyor ve Yurt Dışına İhraç Ediyor
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57 yaşındaki İzzet Özkan, 39 yıldır Hatay'da kamıştan ney üreterek hem müzisyen hem de ustalık sergiliyor. Ürettiği neyler yurt içi ve yurtdışında ilgi görüyor ve fiyatları 1.500 TL ile 5.000 TL arasında değişiyor.

Hatay'da 39 yıldır kamıştan ney üreterek para kazanan 57 yaşındaki İzzet Özkan'ın emek vererek ürettiği neyleri bin 500 TL ila 5 bin TL arasındaki fiyatlarla yurt içi ve yurt dışından rağbet görüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki İzzet Özkan'ın müziğe ilgisi 1980 yılında Almanya'da 7 delikli flütle başladı. Flüt çalarak üflemeli müzik aletlerine merakı başlayan Özkan, ney müzik aletini çalmaya ve kendi neyini yapmaya başladı. Kısa sürede ney üretiminde kendini geliştiren Özkan, Samandağ ilçesinde topladığı kamışları ney müzik aletine dönüştürüyor. Özkan, 39 yıldır usta elleriyle ürettiği neyleri yurt içi ve yurtdışına satıyor. Hem müzisyen hem den ney ustası olan Özkan, yaptığı neyleri bin 500 TL ila 5 bin TL'ye satıyor.

"Kamışlar toplandıktan sonra 1 yıl kuruması için bekletilir"

Samandağ'a ait özel kamışları usta elleriyle müzik aletine dönüştüren Özkan, "Ney aletinin ana malzemesi kamıştır. Neyin 9 boğumlu olması için Samandağ kamışından olması gerekiyor. Kamışlar toplandıktan sonra 1 yıl kuruması için bekletilir. Kamışlar kuruduktan sonra ölçülerine göre ve neyin akorduna göre kamışları seçiyoruz. Seçtikten sonra kamışların kabuklarını sıyırıyoruz. Sıyırdıktan sonra ateşle düzeltiyoruz. Kamışların iç açıklarını ve perdelerini açıyoruz. Parazvane ve başparelerini taktıktan sonra ney aletine dönüşüyor. Ney zor bir müzik aleti değil. Tekniğini ve üfleme pozisyonunu bilmek gerekiyor. Herkes zor bir müzik aleti olarak bilse de aslında zor değil" dedi.

"Yaptığı neyleri Hollanda, Belçika, Fransa ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediyoruz"

Ürettiği neylerin yurt içi ve yurt dışından rağbet gördüğünü dile getiren Özkan, "Kendim çalmayı ve yapmayı öğrendim. 1980 yılında Almanya'dayken 7 delikli flüt çalarak başladım. Kendi neylerimi kendim yapmaya karar verdim. O zamanlar ney yapan kişiler yoktu. Kendi yaptığım neyleri çalarak başladım. Ben 39 yıldır ney aleti yapıyorum. Neyin fiyatları kalitesine ve çapına göre değişiyor. Ney fiyatları ortalama bin 500 TL ila 5 bin TL'ye kadar değişiyor. Hatay'da çok fazla talep olmuyor ama diğer illerden çok talep var. Dünyanın her tarafından büyük talepler var. Ney taleplere göre şehir dışı olarak; İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerine gönderirken yurtdışında ise; Hollanda, Belçika, Fransa ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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