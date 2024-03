Hatay'ın Gürcistanlı gelini depremzedelerin sokak hayvanlarına umut oldu

HATAY (İHA) – Hatay'ın Gürcistanlı gelini Sabina Günaydın, depremin vurduğu enkaz kentin sokaklarını gezerek günde yaklaşık 300 sokak kedisini besliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın en çok olduğu yer Hatay olmuştu. Kentte yaklaşık 25 bin insan vefat etmiş ve binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketinden insanlar kadar sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Hatay'a 2016 yılında gelin olarak gelen 34 yaşındaki Gürcistanlı Sabiha Günaydın, enkaz kentin sokak hayvanlarına umut oldu. Günaydın, deprem sonrası şehir dışında geçirdiği 3 haftanın ardından sokak hayvanları için geri döndü. Günaydın, günde yaklaşık 300 sokak hayvanını besleyerek, yaralı hayvanları tedavi ettiriyor.

6 Şubat depremini hatırlamak bile istemediğini söyleyen Sabina Günaydın, "6 Şubat depremine evde yakalandık, çok kötüydü. O günleri hatırlamak bile istemiyoruz, öleceğimizi düşündük. Son dakika kendimizi dışarıya attık. Ondan sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmadı" şeklinde konuştu.

Kedileri ve köpekleri çocukluğundan beri çok sevdiğini söyleyen Günaydın, "Kedileri ve köpekleri çocukluğumdan beri çok seviyorum. Küçükken de sürekli kedi besliyorduk. Depremden sonra etrafta insanlar olmayınca biz de o sırada çok fazla bir yere gidemedik. Şehir dışında 3 hafta kaldık. Geldiğimizde perişan haldelerdi, hiçbir şey yoktu. Biz de kedileri her gün sürekli beslemek için dışarıya çıktık. Günde 200 - 300 kedi besliyorduk. Su taşıyorduk, etrafta su bile yoktu. Eşim ve ailem de kedileri çok sever. Mama almak için çok zorlanıyorduk ama şimdi hayvanseverler gönderiyor. Onlar olmasaydı beslemek için biz yetişemezdik. Mamalar eskiden daha uygundu ve beslemek için fazla kedi yoktu. Biz bir tek besleme değil tedavilerine kadar ilgileniyorduk. Günde en az beslemek için 10 tane noktamız var. Her noktada 30 kedimiz var. Her akşam çıkmaya çalışıyoruz. Sokak hayvanları için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kadınların değerli olduklarına dikkat çeken Günaydın, "Biz kadınlar çok değerliyiz. Kadınlarımızı üzmeyelim. Depremzede kadınlarımız çok zor günler geçiriyor. Onları mutlu etmek lazım. Bizim kadınlar çok becerikli ne olursa olsun her işi yaparlar her işte başarılı olurlar. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun" dedi. - HATAY