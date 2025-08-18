Hatay Havalimanı 1 Eylül'de Yeniden Uçuşlara Açılacak

Asrın felaketinde hasar alan ve onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay süreyle uçuşlara ara verilen Hatay Havalimanı'nda uçuşlar 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremin ardından ilk yurt dışı uçuşun Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gerçekleşeceğini belirterek haftalık uçuşun 21'den 49'a çıkacağını söyledi.

Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da depremin izleri siliniyor. Depremde hasar gören Hatay Havalimanı'nda kısa sürede onarım çalışması başlamış ve yeniden uçuşlara açılmıştı. Havalimanındaki PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi Projesi kapsamında uçuşlara 1 Ağustos - 1 Eylül arasında ara verilmişti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, havalimanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Vali Masatlı, havalimanının depremde hasar aldığını ve ardından yürütülen çalışmalarla kısa sürede hizmetin maksimum kapasitede verildiğini belirterek, "Literatüre görüntü değiştiren deprem ifadesini getiren asırların felaketi 6 Şubat havalimanımıza da ciddi ölçüde zarar vermiştir. Ekiplerimizin özverili ve koordineli çalışmaları sayesinde aldığı hasara rağmen maksimum düzeyde hizmet vermeye devam etmiştir. Mevcut sınırlı kapasiteye rağmen uçuş operasyonları başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki güçlü devletimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın uhdesinde ivedi bir şekilde Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi Projesini devreye almıştır. Bu mega proje; mevcut pistin yenilenmesinden yeni bir pistin inşasına, yeni paralel taksi yollarının yapımından apronun yenilenmesine, çevre düzenlemesinden yeni güvenlik unsurlarına ve altyapısının yenilenmesine kadar tüm detayları içermektedir" dedi.

"Haftalık tarifeli sefer sayısının 21'den 49'a çıkarılması planlanmıştır"

1 ay süreyle uçuşlara kapatılan ve 1 Eylül itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlaması planlanan Hatay Havalimanı'nda haftalık uçuş sayısının 21'den 49'a çıkacağını ifade eden Vali Masatlı, "Malumlarınız üzere; 1. Etap işlerinin ivedilikle tamamlanıp havalimanımızı daha yüksek kapasitede hizmet vermesi adına 1 Ağustos 2025- 1 Eylül 2025 tarihleri arasında uçuşlara kapatmıştık. Geldiğimiz noktada ekiplerimizin yoğun mesaisi ile 1 Eylül 2025 itibarıyla çok şükür ki Hatay Havalimanımızı tekrar uçuşlara açıyoruz. 1 Eylül itibarıyla 2 bin 720 x 45 metre ebatlarında yeni yardımcı pist, yeni pist ile yeni apron arasındaki bağlantı taksi yolu, yeni apron, yeni regülatör binası, yeni ısı merkezi tamamlanarak devreye alınacaktır. Yeni pist ve apronun hizmete girmesiyle birlikte; Hatay Havalimanı'nda önemli bir kapasite artışı sağlanacaktır. Haftalık tarifeli sefer sayısının 21'den 49'a çıkarılması planlanmıştır. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı seferlerine ilave olarak, bir müjde vermek gerekirse de deprem sonrasında ilk kez dış hatlar seferi olarak Kıbrıs Ercan Havalimanı'na da tarifeli uçuşlar başlatılacaktır. İlk etabın ardından; ana pist inşaatı, hızlı çıkış taksi yolları, bağlantı taksi yolları, çevre yolu ve çevre duvarı imalatları ve diğer destekleyici altyapı imalatlarına aşamalı olarak devam edecektir. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte de Havalimanımızın kapasite artışı ve hizmet kalitesi Hataylı hemşehrilerime yakışacak şekilde yükseltilecektir. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden beri Hatay'a bir söz vermiştik. Hatay'ımızın layık olduğu gibi dünyada bir marka şehir olması adına bir seferberlik ruhuyla çalışacaktık" dedi. - HATAY