Hatay'da Hırsızlık Yapan Kadın Yakalandı

Hatay'da alışveriş merkezindeki 5 farklı iş yerinden 26 parça kıyafet çalan kadının hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı. Kadın polis ekipleri tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan Primemall Alışveriş Merkezi'nde bir kadın hırsızlık yaptığın fark edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmada olayın şüphelisi M.A. yakalanarak gözaltına alındı. An be an kameraya yansıyan hırsızlıkta; 5 farklı mağazadan 26 parça kıyafet ve iç çamaşırı çalındığı tespit edildi. Çaldığı kıyafetler ve ayakkabı başta olmak üzere eşyalarla yakalanan kadın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY