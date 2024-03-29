Hatay'da Elektrik Kablo Tesisatı Yenileme Çalışmaları Sırasında Lahit Bulundu

Hatay'da elektrik kablo tesisatının yenilenmesi esnasında yapılan kazı çalışmasında ortaya çıkan lahit, müze müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde enerji şirketi ekipleri elektrik kablo tesisatının yenilenmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin iş makinesiyle yürüttükleri kazı çalışmaları esnasında bir yapı ortaya çıktı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Müze Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk çalışmada üzerinde mitolojik objeler bulunan yapının lahit olduğu anlaşıldı. Ekiplerin yapacakları taşıma çalışmaları sonrası lahit Hatay Müze Müdürlüğü'nde koruma altına alınacak. - HATAY