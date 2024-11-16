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Hatay'da Doğal Zeytinyağlı Defne Sabunu Üretimi

Hatay'da Doğal Zeytinyağlı Defne Sabunu Üretimi
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25 yıldır babasından devraldığı sabun üretimini sürdüren Özcan Kaya, doğal yöntemlerle ürettiği zeytinyağlı defne sabunu ile bölge halkının ihtiyaçlarını karşılıyor. Sabun fiyatları, kullanılan yağların kalitesine göre 300 TL ile 600 TL arasında değişiyor.

Hatay'da babasından devraldığı sabun üretimini 25 yıldır devam ettiren Özcan Kaya, bölge halkının vazgeçilmezleri arasında olan ve cilde faydası saymakla bitmeyen zeytinyağlı defne sabunu için mesai yapıyor. Zeytinyağlı defne sabunun fiyatı; 300 TL ile 600 TL arasında değişiyor.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da zeytin ve defne hasadı devam ediyor. Bölge halkının zeytin ve defneden elde ettikleri yağ, babasından devraldığı sabun üretimini 25 yıldır devam ettiren Özcan Kaya'nın kara kazanında doğal yöntemlerle üretilen zeytinyağlı defne sabununa dönüşüyor. Cilde faydası saymakla bitmeyen zeytinyağlı defne sabunu, bölge halkı başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok noktasından rağbet görüyor. Doğal yöntemlerle üretilen sabunun kilogram fiyatı; 300 TL ile 600 TL arasında değişiyor. Sabunda fiyatı değiştirense defne yağının ve zeytinyağının kullanım oranı.

"Burada yaşayan vatandaşlar defne yağlarını ve zeytinyağlarını getiriyorlar, bende yıllık sabunlarını yapıyorum"

Babasından öğrendiği sabun üretimini 25 yıldır sürdüren Özcan Kaya, "Burada sabunlarımızı pişiriyoruz. Burada yaşayan vatandaşlar defne ve zeytinyağlarını getiriyorlar, bende yıllık sabunlarını yapıyorum. Ekim aylarında defne ve zeytinler hasat edilip toplanır. Sonra yağlarını çıkartılır. Yağlarını getirip yıllık sabunlarını pişirirler. Evlerinde kullanmaya başlarlar. Ben yağları sabun haline getirip vatandaşlara veriyorum. Bu işi 1980 yılında babam yapıyordu. Babamın yanında çalışarak öğrendim. 25 yıldır sabun üretimi yapıyorum. Babadan kalan mesleği öğrenip devam ediyorum. Millete sabun yapıp satışını yapıyorum" dedi.

"Sabun için ilk aşama temiz zeytin yağı ve defne yağı olmalıdır"

Temiz ve kaliteli yağın sabun kalitesini değiştirdiğini ifade eden Özcan Kaya, sabun fiyatları hakkında bilgi vererek, "Sabun için ilk aşama temiz zeytin yağı ve defne yağı olmalıdır. Yağ çok iyiyse sabunun kıvamı güzel olur ama bazen kirli yağlar gelince sabunun kıvamı kötü oluyor. Kazanda 30 dakika kaynatıp kalıba döküyoruz. 1 saat sonra kuruduğunda kesip müşterilere teslim ediyoruz. Fiyatları ise; Tam zeytinyağlı olanlar 150 TL, yüzde 25 defne yağı 300 TL, yüzde 50 defne yağı ise 400 TL, tamamı defne yağı olan ise 600 TL arasındadır. Defne yağının kilosu 400 - 500 TL arasında değişiyor. Sabunun en iyisi tanesi 100 TL'dir. 25 yıldır sabun üretimi yaparak geçimimi sağlıyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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