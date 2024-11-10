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Hatay'da Bilardo Oyunu Sırasında Görünmez Kaza: Genç Yaralandı

Hatay'da Bilardo Oyunu Sırasında Görünmez Kaza: Genç Yaralandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bilardo oynarken arkadaşının vuruşuyla kafasına bilardo topu isabet eden Beyazıt Geçin hafif yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da bilardo oynadığı esnada arkadaşının yaptığı vuruşla kafasına bilardo topu gelen genç hafif şekilde yaralandı. Görünmez kaza esnasında Beyazıt Geçin'in kafasına top geldiği ve arkadaşlarının kahkahaya boğulduğu anlar kameraya yansıdı.

Reyhanlı ilçesinde arkadaşlarıyla bilardo oynayan Beyazıt Geçin isimli vatandaşın başına adeta görünmez kaza geldi. Takım arkadaşı Ogün Güner'in vuruş yaptığı esnada tam karşıda bulunan Geçin'in kafasına bilardo topu isabet etti. An be an kameraya yansıyan olayda Geçin, kafasından hafif şekilde yaralanarak yere yığılırken arkadaşlarıysa kahkahaya boğuldu. Gülümseten anların yaşandığı olayda kafasına bilardo topu isabet eden kazayı Beyazıt Geçin olayı hafif şekilde atlattı.

"Topun ortasına vuracağına biraz altına vurdum"

Yaptığı vuruşla bilardo topunu takım arkadaşının başına isabet ettiren Ogün Güner, "Takım arkadaşım topun tam karşısında duruyordu. Topun ortasına vuracağına biraz altına vurdum. Sonra arkadaş topa kafa koydu, yaralandı. Hastaneye gittik hafif yaralıymış arkadaşımız" dedi.

"Takım arkadaşım topun ortasına vuracağına altına vurdu ve sekerek kafama geldi"

Yaşananları an be an anlatan Beyazıt Geçin, "Bilardo oynuyorduk. Takım arkadaşım topun ortasına vuracağına altına vurdu ve sekerek kafama geldi. Ondan sonra o an ne oldu bilmiyorum. Bir an kendimi kaybettim, hafif yaralandım. O kadar ciddi bir durum yok. Biraz hızlı vurdu topa ve sert geldi. Bir an kendimi kaybettim, korkudan olabilir. Ama yine oynamaya devam ediyorum, sevdiğim bir oyun. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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