Hatay'da Araba Pazarında Tavuk ve Horoz Satışı

Hatay'da aracını satmak için araba pazarına getiren Mehmet Kuyucu, hobi olarak beslediği tavuğu ve horozunu da aracın tekerine bağlayarak aracıyla birlikte satışa çıkardı. Aracın tekerine bağlı hayvanlar görenlerin dikkatini çekerken Kuyucu, tavuk ile horoza 3 bin TL arabaya ise 260 bin TL'den müşteri bekledi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Mehmet Kuyucu, 1996 model otomobilini satmak için hafta sonları kurulan araba pazarında aracıyla birlikte yerini aldı. Hobi olarak tavuk ve horoz besleyen Kuyucu, araç pazarı ve tavuk pazarının aynı gün olması dolayısıyla horoz ve tavuğunu aracının tekerine bağlayarak araç pazarında satışa çıkardı. Aracın tekerine bağlı tavuk ve horoz görenlerin dikkatini çekerken Kuyucu,, tavuk ile horoza 3 bin TL arabaya ise 260 bin TL'den müşteri bekledi.

"Araba pazarı ile tavuk pazarına aynı anda gidemediğim için bende tavuk ile horozu araba pazarına getirdim"

Araba pazarında hem arabasını hem de hayvanlarını satmaya çalışan Mehmet Kuyucu, "Arabayı da ve tavukları satmaya getirdim. Tavuk ve horozu 3 bin TL'ye arabamı da 260 bin TL'ye satıyorum. Bana arabayı mı yoksa tavuklarımı satıyorsun dediklerinde arabayı sattığım zaman tavukları da hediye edeceğim. Buraya geleli ikinci hafta oldu. Bu hafta ilk kez tavukları getirdim. Horoz 3 yıldır ve tavuk 2 yıldır benimle yaşıyorlar. Cinsini bilmiyorum ama horozu 'yakışıklı' diye aldım besliyorum. Hobi olsun diye birkaç tavuk ve horoz alıp besliyorum. Ben kepçe operatörlüğü yapıyorum. Kepçe operatörlüğünü 18 yaşından beri yapıyorum. Çocuklar geldiğinde hiç yanlarından ayrılmıyorlar. Çocuklar tavukları baya seviyor. Araba pazarına ilk gelişimde tavukları da getirdim. Geçen hafta sadece arabayı getirmiştim ama bu hafta tavukları da getirdim. Hangisinin kısmeti daha iyiyse o satılır. Araba satılmazsa tavukları geri götürüp kümesine bırakırım. Eğer arabayı satarsam tavukları ona hediye ederim. Tavuklar bu pazarda ilk ve tek bende var. Araba pazarına ile tavuk pazarına aynı anda gidemediğim için bende tavuk ile horozu araba pazarına getirdim" dedi.

"Araba pazarında hem araba satıyor hem de tavuk satıyor ve bu durum çok tuhaf ve ilginç bir durum oldu"

Araba pazarında ilk defa tavuk ile horoz satıldığını gördüğünü ifade eden Ahmet Atlı, "Araba pazarında hem araba satıyor hem de tavuk satıyor. Amcam iyi satış yapacak Bu durum çok tuhaf ve ilginç bir şey oldu. Tavukları satışından amcayla anlaşacağız. Arabayı alırsak tavukları da hediye olarak alacağım" ifadelerini kullandı. - HATAY