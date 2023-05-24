Hatay Büyükşehir Belediyesi, İl Genelinde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, kentin 15 ilçesinde temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Cadde, sokak ve meydan temizliği yapan Hatay Büyükşehir personeli, Hatay Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri ile koordineli çalışarak tüm ilçelerde temizlik çalışması yürütüyor. Çadırkentler ve konteyner kentlerde talebe bağlı olarak yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra il genelinde de enkaz kaldırma çalışmaları yapıldıktan sonra mobil temizlik ekibi ile hizmet veriliyor.

HBB yetkilileri, şehri en kısa zamanda ayağa kaldırmak amacıyla kısıtlı çalışma koşullarına sahip olunmasına rağmen her türlü hizmeti eksiksiz yerine getirmek için çalışmalara devam edildiğini bildirdi.