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Halk Günü Buluşmaları Devam Ediyor

Halk Günü Buluşmaları Devam Ediyor

Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Gazi Osman Paşa Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

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Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Gazi Osman Paşa Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana Çerkezköy'ü Birlikte Yönetiyoruz sloganı ile hizmet eden  Başkan Akay, "Periyodik olarak Belediye Hizmet Binamızda bulunan İletişim Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz Halk Günü etkinliğimizi bugün Gazi Osman Paşa Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda yaptık. Vatandaşlarımızın isteklerini, sıkıntılarını, fikirlerini dinledik. Karşılıklı sohbet edip, fikir alışverişinde bulunduk. Dile getirdikleri sorunları çözmeye gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKA / Yerel

Vahap Akay Çerkezköy Yerel Haberler

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