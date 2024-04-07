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Hakkari Valisi Ali Çelik, öğrencilere İstanbul gezisi ve futbol maçı hediye edecek

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova'da öğrencilerle bir araya geldiği iftarda 45 öğrenciyi İstanbul'a gezi ve futbol maçına göndereceklerini belirtti.

Ramazan ayı boyunca Hakkari ve ilçelerini gezen Vali Çelik, öğrencilerle bir araya gelerek sorunlarını yerinde tek tek dinliyor. Yüksekova'daki Hacı Ahmet Çalış Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri ile iftar yapan Vali Çelik, daha sonra öğrencilerle sohbet etti. Çelik, "Çocuklarımızın bugün iftar daveti üzerine Kur'an kursumuza geldik. Çocuklarla iftar yemeğinden sonra çok güzel sohbet etme imkanı buldum. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Hepsinin gözünde, yüreğinde güzellik var. İnşallah onlar hep bizim yarınlarımızın umutları olacaklar. Ülkemizin, Yüksekova'mızın güzelliklerle buluşmasına vesile olacaklar. İyilikleri, güzellikleri hepimize enerji verdi. Bu enerjilerini devam etmeleri için mayısın sonunda onları hep beraber İstanbul'a göndereceğiz. Bir gezi yapacaklar. Bir de imkan olursa onların istedikleri futbol kulübünü denk getirebilirsek maçlarına göndereceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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