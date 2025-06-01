Hakkari'deki Kültür Tarih Medeniyet Kampı'na Genç Kızlar Renk Katıyor

Hakkari'deki Kültür Tarih Medeniyet Kampı'na Genç Kızlar Renk Katıyor
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Mersin ve Adana'dan gelen genç kızlar, 'Kültür Tarih Medeniyet Kampı' kapsamında Hakkari'yi ziyaret etti. Hakkari Mergabütan Gençlik Kampı'nda yapılan etkinlikler sırasında yerel bir düğün törenine katılarak halay çektiler ve bölgenin güzelliklerini keşfettiler.

HAKKARİ (İHA) – ' Kültür Tarih Medeniyet Kampı' kapsamında Mersin ve Adana'dan Hakkari'ye gelen genç kızlar, katıldıkları Kezban ve Cihad Kaya çiftinin düğün töreninde halay çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2024 tarihinde açılışı yapılan Hakkari Mergabütan Gençlik Kampı'nın bu haftaki misafirleri Adana ve Mersin'den gelen kız kafilesi oldu. Kültür Tarih Medeniyet Kampı kapsamında Hakkari'yi ziyaret eden gençler, şehir merkezi, Seyir Tepesi, Meydan Medresesi, Ağaçdibi Şelalesi, Cennet ve Cehennem Vadisi, Ore Şelalesi, Kaval Şelalesi, Çukurca Taş Evler ve Bayrak Tepe'yi ziyaret ettiler. Hakkari'yi ziyaret eden 79 kişilik kız grubu, Kezban ve Cihad Kaya çiftinin düğününde de halay çektiler. Aslan Mardinli olan ve Mersin'den gelen Elif Rümeysa Bilgiç, yöresel kıyafetler giyerek düğüne renk kattı. Bilgiç, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel geziler oldu. Çok güzel yerleri görme fırsatı bulduk. Hakkari'nin güler yüzlü insanları var ve insanları misafirperver" dedi.

Adana'dan gelen Elif Pişkin de, Hakkari'yi görme fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Güzel yerleri gördük, güzel vakit geçirdik. Hakkari'nin gelenek ve göreneklerini yansıtan düğün merasiminde de bulunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı sayesinde geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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