Hakkari Valisi Ali Çelik, şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Vali Ali Çelik, beraberindeki heyet ile Türk Polis Teşkilatının 179. yıl dönümü kapsamında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ulu Camii'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Vali Çelik, "Şehitlik, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebedir. Tüm şehitlerimize, Allah'tan rahmet, değerli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman şehitlerimiz, vatan uğruna canlarını feda ederek bizlere bu vatanı emanet ettiler. Onların aziz hatıralarını yaşatmak ve onlara minnettarlığımızı göstermek hepimizin görevidir" dedi.

Programa İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ