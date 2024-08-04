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Hakkari'de köy yollarının ulaşım konforu artırılıyor

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Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Otluca köyünde devam eden yol asfaltlama çalışmalarını denetleyerek, köy yollarını konforlu hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ : "Köy yollarındaki ulaşım konforunu artırıyoruz"

HAKKARİ - Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Otluca köyünde devam eden yol asfaltlama çalışmalarını yerinde denetleyerek, "Sıcak asfalt ile köy yollarını konforlu hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Hakkari'de yol standartlarını iyileştirilerek köylerde yaşayan vatandaşlara konforlu bir ulaşım imkanı sunmayı amaçlayan il özel idaresi, kendi imkanlarıyla birçok köy yolunu asfalta kavuşturuyor. Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, merkeze bağlı Otluca köyünde devam eden yol asfaltlama çalışmalarını yerinde denetledi. İlgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yardımcısı Karadağ, il özel idaresi olarak ürettikleri sıcak asfalt ile köy yollarını konforlu hale getirmeye çalıştıklarını söyledi. Karadağ, "İlimiz merkezine bağlı köylerde bu yıl yaklaşık 30 kilometre yol asfaltlamayı hedefliyoruz" dedi.

Köy yollarının asfaltlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Otluca köyü sakinlerinden Hasan Çiftçi ve Musa Bozkır ise "Vali Ali Çelik'in sayesinde köy yolumuz asfalta kavuştu. Yapılan asfaltlama köyümüze hayat verdi. Köyümüzde türbeler var. Ziyaret ve çok güzel piknik alanları var. Yol bizim için nimettir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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