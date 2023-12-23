HAK-İŞ Konfederasyonu: Asgari Ücret Çalışanların Kaderi Olmaktan Çıkmalı

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, asgari ücretin çalışanların kaderi olmaktan çıkması gerektiğini söyleyerek, "4 kişilik bir ailenin geçinebileceği şartlar göz önünde bulundurularak rakam belirlenmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye'de 7 milyona yakın asgari ücretlinin olduğunu hatırlatan HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, asgari ücreti belirleyen komisyonun yapısına itirazı olduklarını kaydeden Çelik, "2024 yılı asgari ücret görüşmeleri kapsamında 11 Aralık 2023 tarihinde ilk toplantı yapıldı. İkinci toplantıda 18 Aralık'ta yapıldı. 16 milyon sigortalının olduğu ülkemizde 7 milyona yakın asgari ücretlinin çalıştığı ve asgari ücretin de belirlenmesi noktasında Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşme görüşmeleri başlamış oldu. Dolayısıyla biz asgari ücretle ilgili ilk etapta komisyonun yapısına bir itirazımız var. Asgari ücret tespit komisyonu maalesef anti demokratik bir yapısı var. Sadece Türkiye'nin en büyük işçi sendikası ve işveren sendikasının devlet eliyle belirlenecek asgari ücret toplantısının yapılması ve diğer tarafların toplantıya dahil edilmemesi noktasında ciddi manada itirazımız var. Dolayısıyla Hak-İş'in diğer sendikaların da bu asgari ücretle ilgili komisyonda olması demek yaklaşık 7 milyon asgari ücretle çalışanların daha tatmin olacağı, daha memnun olacağı bir sonucun çıkması anlamına gelecektir. Dolayısıyla asgari ücret tespit komisyonunun yapısındaki eksiklikler asgari ücretin belirlenmesinden sonra da çalışanları tatmin etmemekte ve memnun etmemektedir. İlk etapta asgari ücret tespit komisyonu yapısı noktasında bir değişiklik yapılması talebimiz var" ifadelerini kullandı.

"Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması noktasında bir çalışma yapılması talebimiz var"

Serhat Çelik, "İkinci olarak da vergi sisteminde ciddi manada itirazımız var. 2021 yılı içerisinde asgari ücretten vergi alınmaması noktasında bir düzenleme yapılsa da asgari ücretin az bir üzerinde çalışan arkadaşların, üyelerimizin veya çalışanların ciddi manada vergiye maruz kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla vergi sisteminin az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması noktasında bir çalışma yapılması talebimiz var. Üçüncü olarak da komisyonun yapısı dedik, vergi sistemi dedik. Asgari ücret kaderimiz olmaktan çıkmalı. Bununla ilgili biz Kayseri özelinde Kayseri'de bütün çalışanları HAK-İŞ Konfederasyonu'nda mücadeleye davet ediyoruz. Organize sanayide çalışanları, bina görevlilerini, ev işçiliğinde çalışan kardeşlerimizi HAK-İŞ Konfederasyonu bünyesi altında mücadeleye davet ediyoruz. İşverenlerimizi de yine örgütlenmenin önünün açılması noktasında taleplerimize kulak vermesini istiyoruz. Organize sanayi özelinde değerlendirecek olursak, sendikalı olan iş yerlerinde istihdamla ilgili herhangi bir sorun yok. Ama şu anda istihdamda ciddi sorun yaşanan yerlerin önünde gelen yerler maalesef sendikalı olmayan yerler. Sendikanın olmadığı yerlerde de çalışanların iş yerine karşı aidiyet duygusu olmuyor. Sendikalı olan iş yerlerinde istihdamla ilgili ciddi manada sorunlar gözükmüyor. Biz organize sanayide çalışan ve Kayseri özelinde Türkiye'nin tamamında HAK-İŞ'te üyeliğe davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Asgari ücretin kaderimiz olmaktan çıkmasını istiyoruz"

Asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin geçinebileceği bir rakamın olması gerektiğini kaydeden Çelik, "Asgari ücretin kaderimiz olmaktan çıkmasını istiyoruz. 4 kişilik bir ailenin geçinebileceği rakam olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailenin kira gideri, elektrik, su, öğrencilerin okula gidip geldiği yol masrafları, yeme içme masrafları, mutfak masrafları, bunların tamamının göz önünde bulundurulduğu bir rakam ortaya çıkması gerekiyor. Telaffuz edeceğimiz rakamların bir anlamı kalmıyor. Asgari ücretin belirleneceği tarihten itibaren hayatımızın ve alım gücümüz rahatlatılması noktasında adımlar atılmadığı müddetçe ifade edeceğimiz rakamın bir anlamı kalmıyor. Şu anda mesela 1 Ocak'ta belirlenecek asgari ücret çalışanların hesabına Şubat ayında hesaplarına geçecek ama şu anda asgari ücretle ilgili telaffuz edilen rakamlar piyasada zamlanmaya başladı. Yarın resmi olarak açıklandığında da artışa göre piyasa yine bir zam alacak. Dolayısıyla çalışanların şubat ayında alacağı rakama ulaşabilmesi için ciddi manada 1-1.5 aylık bir zorluk yaşıyoruz. O yüzden 4 kişilik bir ailenin geçinebileceği şartlar göz önünde bulundurularak rakam belirlenmesi gerekiyor" diye konuştu. - KAYSERİ