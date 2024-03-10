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Erzincan'da Üniversite Öğrencileri Ramazan Ayında Aile Ortamında Misafir Ediliyor

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Erzincan'da yaşayan üniversite öğrencileri, Ramazan ayı boyunca aile ortamını yaşamak ve geleneklere uygun şekilde misafir edilmek için 'Gurbetteki Ailem Projesi' kapsamında Erzincanlı ailelerin evlerinde iftar yapacaklar.

Erzincan'da yaşayan üniversite öğrencilerinin Ramazan ayı boyunca aile ortamını yaşamaları, manevi değer ve geleneklere uygun bir şekilde Erzincan'daki aileler tarafından misafir edilmeleri sağlanıyor.

Erzincan Valiliği himayelerinde geliştirilen "Gurbetteki Ailem Projesi" kapsamında Erzincan'da öğrenim gören üniversite öğrencileri Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerinde Erzincanlı ailelerin evlerinde misafir edilecek. Başka illerden gelip Erzincan'da üniversite okuyan öğrencilerin Ramazan ayı boyunca sıcacık aile ortamında iftar yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Gurbetteki Ailem Projesi" kapsamında gerçekleşecek bu iftar buluşmaları, farklı kültürlerden insanları da bir araya getirerek toplumsal dayanışmayı ve kültürel alışverişi teşvik etmeyi de hedefliyor.

Bu sayede, öğrenciler Erzincan'ın yerel kültürünü ve geleneklerini daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Projenin bir diğer amacı da, ailelerin ve öğrencilerin Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde paylaşmayı, yardımlaşmayı ve birlikte olmayı deneyimlemelerini sağlamak. Bu sosyal etkileşim, hem aileler hem de öğrenciler için zenginleştirici anılarla dolu olacak ve toplumun farklı kesimleri arasında köprüler kurulmasına yardımcı olacak.

Bu kapsamda öğrencileri iftar yemeklerinde evlerinde misafir etmek isteyen aileler ve katılmak isteyen öğrenciler başvurularını Rota Erzincan uygulaması üzerinden yapabilecekler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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