Bakan Uraloğlu: "Güney Marmara Otoyolu, Yalova ve İzmit arasında 78 kilometre uzunluğunda projelendirildi"

Bakan Uraloğlu: 'Güney Marmara Otoyolu, Yalova ve İzmit arasında 78 kilometre uzunluğunda projelendirildi'
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova ile İzmit arasında inşa edilecek Güney Marmara Otoyolu Projesi'nin detaylarını açıkladı. Proje, Kocaeli, Sakarya ve Bursa'nın entegrasyonunu artırarak, karayolu taşımacılığını daha etkin ve güvenli hale getirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova ile İzmit arasında inşa edilecek 78 kilometrelik Güney Marmara Otoyolu Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, projenin Kocaeli, Sakarya ve Bursa gibi üretim merkezlerinin birbirine daha verimli entegrasyonunu sağlayacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova ile İzmit arasında inşa edilecek 78 kilometrelik Güney Marmara Otoyolu Projesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin sanayi üretiminin yoğunlaştığı Marmara Bölgesi'nde hayata geçirilecek projenin önemine dikkati çekerek "2024 yılı itibarıyla toplam ihracatı 60 milyar doları aşan Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerimizin birbirine entegrasyonu daha verimli hale gelecek. Karayolu taşımacılığı daha etkin, daha hızlı ve daha güvenli olacak" dedi.

"Yalova-İzmit Otoyolu'nu toplam 78 kilometre uzunluğunda projelendirdi"

Projenin toplam uzunluğunun 78 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, "Güney Marmara Otoyolu'nu, diğer adıyla Yalova-İzmit Otoyolu'nu, 66 kilometre uzunluğunda 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli ana gövde ve 12 kilometre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olmak üzere şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 78 kilometre uzunluğunda projelendirdik" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, proje güzergahı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Proje güzergahı; Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünün yaklaşık bir kilometre kuzeyinde İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan başlayacak. Doğu istikametine devam edecek ve Valideköprü köyünde İznik-Altınova yolunu keserek Gölcük'ün güneyine ulaşacak. Yuvacık Barajı'nın kuzeyinden ve Kartepe Mahallesi'nden geçip Cengiz Topel Havaalanı'nın güneyinde Ankara-İstanbul Otoyolu'na bağlanarak sonlanacak."

"14 kavşak, 8 tünel, 9 viyadük ve 51 köprü inşa edeceğiz"

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında inşa edilmesi planlanan yapılar hakkında da bilgi vererek, "Güney Marmara Otoyolu kapsamında, 14 adet kavşak, toplam uzunluğu 27,9 kilometre olan 8 adet tünel, toplam 3,3 kilometrelik 9 adet viyadük ve 3,6 kilometrelik 51 adet köprü inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
