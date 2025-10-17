Haberler

Güney Afrika Turizm Bakanı THY'yi Ziyaret Etti

Güney Afrika Turizm Bakanı THY'yi Ziyaret Etti
Güncelleme:
Güney Afrika Cumhuriyeti Turizm Bakanı Patricia de Lille, İstanbul'da Türk Hava Yolları'nın yönetim ekibiyle bir araya gelerek, iki ülke arasındaki turizm potansiyelini ve seyahat taleplerini ele aldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Turizm Bakanı Patricia de Lille ve beraberindeki heyet, İstanbul'da Türk Hava Yolları'nı (THY) ziyaret etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Turizm Bakanı Patricia de Lille ile beraberindeki heyet, THY ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ı ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki artan seyahat talebi ve iki ülke arasındaki turizm potansiyelini ele alındığı ifade edildi. Güney Afrika Turizm Bakanı Patricia de Lille, Güney Afrikalı vatandaşların Türk Hava Yolları'nın hizmet kalitesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, " Türk Hava Yolları'nın bölgemizdeki güçlü varlığını takdirle karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Güney Afrika'ya hizmet etmekten memnuniyet duyuyoruz"

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise Cape Town, Johannesburg ve Durban'a gerçekleştirilen uçuşlarla Güney Afrika halkına hizmet etmekten memnuniyet duyulduğunu belirterek, "Görüşmemizde ayrıca sağlık, fuar ve kongre turizmi başta olmak üzere turizmin çeşitli alt kollarında iş birliği fırsatlarını ve karşılıklı etkileşimi artıracak ortak çalışmaları da değerlendirme fırsatımız oldu. Türk Hava Yolları olarak, Afrika kıtasındaki geniş uçuş ağımız ve güçlü operasyonel kabiliyetimizle Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
