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Gümüşhane'de anneler ve kızları voleybol maçında karşı karşıya geldi

Gümüşhane'de anneler ve kızları voleybol maçında karşı karşıya geldi
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Gümüşhane'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında voleybol eğitimi alan kız çocukları ile anneleri, dostluk maçında mücadele etti.

Gümüşhane'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında voleybol eğitimi alan kız çocukları ile anneleri, dostluk maçında mücadele etti. Kıyasıya geçen karşılaşmayı kızlar kazanırken, anneleriyle aynı sahada rekabet etmenin keyfini çıkardılar.

Voleybol profesyonel liglerinde 2 takımı olan ve geçmişten beri voleybola dair sevdasıyla bilinen Gümüşhane'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Fabrika Voleybol projesi kapsamında aylardır voleybol eğitimi alan kız çocukları Dünya Kadınlar Günü nedeniyle anneleriyle maç yaptı. Kıyasıya geçen dostluk maçında mücadeleyi kızlar kazanırken, kızlar zaman zaman açılan fark nedeniyle annelerine sayı da verdiler. Tek set üzerinden oynanan mücadele oldukça çekişmeli geçti. Tribünlerde anneanne ve babaannelerin tezahüratlarıyla renklenen maçta, kızlar sahadaki üstün performanslarıyla 28-25'lik skorla galip geldi.

"Kızlarımız bizi yendiler. Boynuz kulağı geçermiş sonuç itibariyle"

Aydın Doğan Spor Salonunda oynanan müsabakaya katılan annelerden Ebru Aydın Yavuz, "Bu akşam Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası'nda bir araya geldik. Kızlarımız bizi yendiler. Boynuz kulağı geçermiş sonuç itibariyle. Zorlandık. Bu tip organizasyonların devam etmesi önemli. Spor herkes için son derece önemli. Gerek sağlık için gerekse sosyal hayatları için. Bir ekibin parçası olmak, özgüven sahibi olmak, disiplinli yaşama konusunda sporun önemi hafife alınamaz. O yüzden biz de çocuklarımızı bu doğrultuda yönlendirdik. Gümüşhane için çok güzel bir fırsattı. Biz de bunu değerlendirdik. Çocuklarımız devam ediyor ve çok seviyorlar voleybolu. Hepsinin yolu bahtı açık olsun. İnşallah hepsi iyi yerlerde olurlar" dedi.

"Rakiplerimiz annelerimizdi ama zor olmadı"

Kızı Deniz Alya Yavuz ve arkadaşı Lina Öztürk ise, "2023 yılından beri voleybol oynuyorum. Bence çok eğlenceli bir müsabaka oldu. Çok keyif aldık. Rakiplerimiz annelerimizdi ama zor olmadı. Farklı yendik ama umarız eve gidince bir şey demezler. Annemle rakip olmak annem de önceden çok voleybol oynadı. Onunla rakip olmak çok istiyordum. Benim için iyi geçti maç" ifadelerini kullandı.

"Çok da güzel, renkli sahneler oldu, güzel mücadele oldu"

Maçın baş hakemi de olan Voleybol İl Temsilcisi Atilla Ayvaz da, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü turnuvasını düzenledik. Burada anneler, annelerin anneleri, fabrika voleyboldan gelen çocuklarımız, bunların hepsi tribündeydi. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük ve ayrı bir renk katmak için Türkiye'de de ilk başaralım dedik ve annelerle kızlarımızı bir voleybol maçı yaptırdık. Çok da güzel, renkli sahneler oldu, güzel mücadele oldu. Kızlarımız yendiği için mutluyum" diye konuştu.

"Tribünde anneanneler, babaanneler de vardı"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkısı ve desteğiyle müsabakaları yaptıklarını dile getiren Ayvaz, "Bu tür turnuvaları artırmamız gerekiyor. Çünkü çocuklarımız ilk başladığından ve de anneler ilk başladığından üzerine kata kata geldiler. Devamlı üzerine koyarak geldiler. ve onu da görüyoruz burada. O da bizi ayrıca mutlu ve motive ediyor. İnşallah daha güzel turnuvalar, daha güzel organizasyonlarda kızlarımızı ve annelerini buluşturacağız. Tribünde anneanneler, babaanneler de var. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

"Gümüşhane kenti kesinlikle bir voleybol kenti"

Gümüşhane'nin bir voleybol kenti olduğunu kaydeden Ayvaz, "Gümüşhane kenti kesinlikle bir voleybol kenti. Altyapısıyla, birinci ligde iki tane takımımız olması bunu zaten ispat ediyor. Burada bütün maçlar dolu tribünlere oynanıyor. Bu Gümüşhane'nin bir voleybol şehri olduğunu kanıtlıyor. Seyircilerimiz de gerçekten bir hakem kadar kuralları da biliyor. Bu en güzeli. Aileler, anneler, bütün hepsi maçtan sonra bile yorumlarında bakıyorum gerçekten bizlerin de aklına gelmeyen kritikler yapıyorlar. Bu durum bizi ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir maça şahitlik ettik"

Müsabakayı takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Bakanlık tarafından yürütülen "Evimin sultanları" voleybol turnuvasının devam ettiğini hatırlatarak, "Fikstürümüzü çektik, maçlarımızı yapıyoruz. Bugün 8 Mart olmasa nedeniyle de bizim altyapı sporcularımızdan Fabrika Voleybolu'nda yer alan minik sporcularımızla annelerini bir müsabakayla karşı karşıya getirmiş olduk. Bir tarafta anneleri mücadele ederken bir tarafta minik sporcularımız mücadele ettiler. Güzel bir maça şahitlik ettik" dedi.

"Bütün velilerimizi de çocukların spor yaptığı salonlara, sahalara davet ediyoruz"

Fabrika Voleybolu'nda ciddi bir altyapıya sahip olduklarını dile getiren Atalay, "300'e yakın sporcuyu bünyemizde bulunduruyoruz. Cumartesi Pazar Voleybol Federasyonu'nun göndermiş olduğu talimat ve çalışma programı doğrultusunda çalışmalarımızı güzel bir şekilde devam ettiriyoruz. Bugün bir kez daha şahit olduk ki gerçekten yaklaşık 5-6 ay olmasına rağmen çocuklarımızın fabrika voleybolunda çok ciddi bir mesafe kat ettiklerini gördük. Anneleriyle yaptıkları maçta almış oldukları tekniği, bilgiyi, birikimi sahaya yansıtırken bununla birlikte annelerine de jest yaptıklarını da görmüş olduk. Güzel bir organizasyondu. Katılan bütün velilerimize, bütün çocuklarımıza en kalbi şükranlarımı iletiyorum. Şunu da belirtmek istiyorum: Spor etkinliklerinde, spor faaliyetlerinde özellikle çocuklarımızın ebeveynlerinin çocuklarımızla birlikte sahada, salonda, spor alanlarında yer alması bizler için ayrıca bir mutluluk vesilesi oldu. Bu şekilde de bütün velilerimizi de çocukların spor yaptığı salonlara, sahalara davet ediyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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