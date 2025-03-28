GTB Başkanlarından Ramazan Bayramı mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

GTB Başkanları, mesajlarında bayramların milletin yüzyıllara dayanan köklü değerlerini yansıtan, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik bağlarını güçlendiren en önemli zaman dilimleri olduğunu vurguladı.

GTB Başkanları mesajlarında, "Rahmet, bereket ve maneviyat ayı Ramazan-ı Şerif'in ardından, birlik ve kardeşliğimizi daha da perçinleyen Ramazan Bayramı'na erişmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, yalnızca coşku ve neşenin değil, aynı zamanda paylaşmanın, merhametin, dayanışmanın ve toplumsal barışın da en güzel tezahürüdür. Bu mübarek günler, atalarımızdan bize miras kalan kadim değerlerimizi yaşatma, gelecek nesillere aktarma ve insanlığa örnek olma fırsatı sunmaktadır. Bizler, tarih boyunca mazlumun yanında olmuş, yetimin başını okşamış, yoksulu gözetmiş köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Ramazan Bayramı da bu anlayışla, yalnızları yalnız bırakmadığımız, ihtiyaç sahiplerine umut olduğumuz, gönülleri fethetme zamanıdır. Bu bayramlarımız, gönüllerin birleştiği, dargınlıkların son bulduğu, kardeşliğin pekiştiği ve birlik ruhunun zirveye ulaştığı en anlamlı anlardır. Bu bayramda, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Ülkemizin her karış toprağında barışın, huzurun ve kardeşliğin hakim olmasını, İslam coğrafyasında kanayan yaraların sarılmasını temenni ediyoruz. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz. Bayramımız, sevdiklerimizle bir arada olmanın, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesinin, yüreklerimizin huzurla dolmasının vesilesi olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlik dolu nice bayramlar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP