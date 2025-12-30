GTB Başkanı Akıncı: '2025, dayanıklılığın öne çıktığı bir yıl oldu'

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, küresel ölçekte belirsizliklerin ve ekonomik dalgalanmaların etkili olduğu bir dönemin geride kaldığını belirterek, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve önümüzdeki sürece dair beklentilerini paylaştı.

2025 yılını Türkiye ekonomisi, tarım ve gıda ticareti ile Gaziantep'in üretim gücü açısından değerlendiren Akıncı, yıl boyunca uygulanan makroekonomik politikaların reel sektör üzerinde belirgin etkiler oluşturduğunu söyledi.

Buna rağmen ekonominin denge arayışını koruyan bir yapıda ilerlediğine işaret eden Akıncı, sürecin sağduyu ile yönetildiğini vurguladı.

"2025 yılı, küresel ölçekte belirsizliklerin yoğun olduğu; içeride ise dengelenme sürecinin öne çıktığı bir yıl oldu" diyen Akıncı, "Ekonomi hızlı bir büyümeden ziyade, sağlam adımlarla ilerlemeyi tercih etti. Bu da uzun vadede daha sağlıklı bir zeminin oluşmasına katkı sundu" ifadelerini kullandı.

"Dayanıklılık, 2025'in ana kavramı oldu"

Enflasyonla mücadele politikalarının 2025 yılı boyunca ekonominin ana belirleyicisi olduğunu kaydeden Akıncı, yüksek faiz ortamının firmaları daha temkinli ve rasyonel karar almaya yönelttiğini, bu dönemde sağlıklı büyümenin anahtarının doğru finansman yönetimi ve sürdürülebilir üretim anlayışı olduğunu dile getirdi.

Finansmana erişimde yaşanan zorlukların özellikle KOBİ'ler üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çeken Akıncı, buna rağmen ekonomik dengelerin korunmuş olmasının sürecin kontrollü ve yönetilebilir şekilde ilerlemesine katkı sunduğunu ifade etti.

2025'in hızlı büyümenin değil, uyum sağlamanın, sabırlı olmanın ve dayanıklılığın yılı olduğunu aktaran Akıncı, "Reel sektör bu dönemi sadece bir zorluk olarak değil, aynı zamanda önemli bir tecrübe ve güçlenme süreci olarak değerlendirdi" dedi

Tarım ve gıda ticareti açısından 2025'in çok boyutlu bir yıl olduğuna dikkat çeken Akıncı, iklim şartları, küresel fiyat hareketleri ve artan girdi maliyetlerinin eş zamanlı olarak etkili olduğunu söyledi.

Gaziantep özeline ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Akıncı, tüm zorluklara rağmen kentin üretimden kopmayan yapısıyla öne çıktığını söyledi.

Gaziantep'in, her şartlarda üretmeyi bilen, ticaret refleksi güçlü bir şehir olduğunu vurgulayan Akıncı; tarım, sanayi, ihracat ve ticaretin birbirini tamamlayan yapısının kenti daha dirençli kıldığını belirtti.

2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Akıncı, önümüzdeki dönemde ekonomide en kritik başlığın öngörülebilirlik olacağını ifade etti.

Akıncı, "Önümüzü net görebildiğimiz ölçüde yatırım iştahı artar, üretim güçlenir. Uygulanan makroekonomik politikaların zaman içinde daha somut sonuçlar üretmeye başlayacağına inanıyoruz. Özellikle 2026'nın ilk yarısından itibaren küresel tedarik zincirlerinde toparlanma sinyallerinin güçlenmesini bekliyoruz. Finansmanını doğru yöneten, maliyetlerini iyi planlayan ve verimliliği merkeze alan firmaların bu dönemde daha sağlam ilerleyeceğini öngörüyoruz "dedi.

Küresel ölçekte jeopolitik risklerin ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin devam ettiğine işaret eden Akıncı, gıda arz güvenliğinin ise tüm dünyada stratejik bir başlık haline geldiğini ifade etti.

Akıncı, "Üretim gücü olan ülkeler ve şehirler için bu süreç önemli fırsatlar barındırıyor. Türkiye bu alanda oldukça güçlü bir potansiyele sahip. Gaziantep ise bu potansiyelin sahadaki en güçlü merkezlerinden biri olarak ön plana çıkmakta" dedi.

Açıklamasının sonunda Gaziantep Ticaret Borsası'nın 2025 yılı boyunca yürüttüğü faaliyetlere de değinen Akıncı, GTB'nin tarım ticaretinde şeffaflığı ve güveni esas alan uygulamalarıyla üreticiden sanayiciye, işletmeden tüccara kadar tüm piyasa aktörlerini merkeze alan bir anlayışla hareket ettiğini ifade etti.

Bu çerçevede borsanın, hububat-bakliyat ihalelerinden coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası tanıtımına; üretici ve tüccara doğrudan destek sağlayan altyapı yatırımlarından eğitim ve iş birliği programlarına kadar kapsamlı çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekti.

"Şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir bir piyasa yapısı için kararlılıkla çalışıyoruz" diyen Akıncı, bu anlayışın merkezinde üyelerin ihtiyaç ve beklentilerinin yer aldığını vurguladı. Büyük ölçekli ihalelerle üyelerin güvenilir piyasalara erişiminin güçlendirildiğini, çevre ve sürdürülebilirlik projeleriyle uzun vadeli ticaret vizyonunun desteklendiğini, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla ise üye firmaların bilgi, yetkinlik ve rekabet gücünün artırıldığını kaydetti.

Antep Lahmacunu ve Antep Fıstık Ezmesinin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almasının Gaziantep'in tarımsal ve gastronomi değerlerini uluslararası alanda daha görünür kıldığını belirten Akıncı, GTB Akredite Gıda Analiz Laboratuvarı'nın modernizasyonu ve UR-GE projeleriyle firmaların rekabet gücünün desteklendiğini söyledi.

Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumu'nun faaliyete geçirilmesiyle piyasa şeffaflığının güçlendirildiğini dile getiren Akıncı, "GTB olarak, Gaziantep'in köklü ticaret kültürüne yakışır şekilde reel sektörü destekleyen çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP