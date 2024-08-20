Gönüllü Gençler Mahsulleri İhtiyaç Sahiplerine Dağıttı
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yer alan gönüllü gençler, bahçede ektikleri ve büyüttükleri mahsulleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Projeyle sevgi ve iyilik yaymayı hedefleyen gönüllüler, yeni sezonda da bahçeye fideler dikmeye devam edecek.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yer alan gönüllü gençler güzel bir projeye imza attı.
Yenipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yer alan gönüllü gençler bahçede ektikleri ve büyüttükleri mahsulleri toplayarak ihtiyaç sahibi vatandaşa dağıttı. Gönüllü gençler imza attıkları bu projeyle sevgiyi ve iyiliği yaymak istediklerini belirtti.
Domates, biber gibi çeşitli mahsullerin dikildiği ve büyütüldüğü bahçede, yeni sezonda yine çeşitli fideler dikilmeye devam edileceği belirtildi. - BİLECİK