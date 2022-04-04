Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek vatandaşlara iftar yemeği dağıttı

ANKARA Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek kazanların başına geçerek vatandaşlara iftar yemeği dağıttı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ramazan ayının ilk iftarında Gölbaşılıları yalnız bırakmadı. Yemek kazanlarının başına geçen Başkan Şimşek, vatandaşlara kendi elleriyle iftar yemeği dağıttı. Başkan Şimşek ve iftara katılan vatandaşlar iftar öncesi hep birlikte dua ettikten sonra, iftarlarını birlikte açtılar.

"Gönül sofrasında değerli vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz"

Kültür Merkezlerinde Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerinin ücretsiz olarak verileceğini açıklayan Başkan Şimşek "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kültür merkezlerimizde binlerce vatandaşlarımız iftarlarını birlikte açıyor. Biz de ilk iftarımızı Gölbaşılı vatandaşlarımızla birlikte açtık. Gönül sofrasında değerli vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gölbaşı Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği vermeye devam edecek.