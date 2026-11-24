Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, aile hayatını önceleyen ve çalışanların yaşam kalitesini destekleyen yaklaşımları daha da yaygınlaştırmalıyız" dedi.

Aile ve Çalışma Hayatı Çalıştayı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara'da bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bakan Göktaş, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Aile ile çalışma hayatı arasında sağlıklı bir denge kurulmasını, bireylerin huzuru için vazgeçilmez gördüklerini dile getiren Göktaş, bu çalıştayı, farklı görüş ve tecrübelerin somut önerilere dönüşmesi açısından kıymetli bulduğunu ifade etti.

"Aile hayatını önceleyen ve çalışanların yaşam kalitesini destekleyen yaklaşımları daha da yaygınlaştırmalıyız"

Dünyanın, insanların yaşama, çalışma ve aile kurma biçimlerini etkileyen köklü bir dönüşümden geçtiğini kaydeden Bakan Göktaş, "Demografik değişimler, dijitalleşme, kentleşme ve ekonomik şartlar, gündelik hayatın düzenini yeniden şekillendiriyor. Çalışma modelleri farklılaşıyor. Bakım ihtiyaçları artıyor. Ailelerin beklentileri değişiyor. Gençlerimiz, iş ve gelecek endişeleri nedeniyle evlilik kararlarını erteleyebiliyor. Çalışma şartları ve çocuk bakımına ilişkin endişeler, ailelerin çocuk sahibi olma planlarını etkiliyor. Bütün bu gelişmeler, çalışma hayatına bakışımızı da yeniden düşünmemizi gerektiriyor. Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, aile hayatını önceleyen ve çalışanların yaşam kalitesini destekleyen yaklaşımları daha da yaygınlaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 249 bin 686 gence destek

Göktaş, Bakanlık olarak, değişimi gözeten ve ihtiyaçlara cevap veren politikalarını sürdürdüklerini belirterek bu politikalardan birinin Aile ve Gençlik Fonu olduğunu hatırlattı. Göktaş, "2026 yılında bu yaş grubunda evlenen gençlerin yüzde 26'sı bu desteğimizden doğrudan faydalandı. Bu yıl fonun kapsadığı yaş grubunda evlenen her dört gençten birinin yuva kurmasına destek olduk. Genç çiftlerimizden 27 binden fazla yavrumuzun doğum müjdesiyle mutluluklarını paylaştık. Fonun başladığı günden bu yana, 249 bin 686 gence 24 milyar 83 milyon lira destek sağladık" şeklinde konuştu.

"İş-aile dengesini güçlendirmek için önemli adımlar attık"

Maddi desteklerin yanı sıra, gençlere evlilik yolunda rehberlik ettiklerini aktaran Bakan Göktaş, "İŞKUR ve sosyal konut projelerinde öncelik sağlıyoruz. Diğer yandan iş-aile dengesini güçlendirmek için önemli adımlar attık. Çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkardık. İşçilerin babalık iznini de 10 güne çıkararak memurlarla eşitledik. Kadın ve erkek memurlara sunduğumuz yarım zamanlı çalışma imkanıyla ebeveynlerin çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmelerinin önünü açtık. Yeni doğum yardımı sistemimizle, çocuk sahibi ailelerimize desteklerimizi güçlendirdik. Yaklaşık 1 buçuk milyon çocuk için 33,2 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Bu ödemelerin yüzde 90'ı, iki ve üzeri çocuk sahibi annelere sağladığımız düzenli desteklerdir. Bu destekler, çocuklar beş yaşını doldurana kadar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alıyoruz"

Bakanlık denetimindeki 2 bin 291 çocuk bakım kuruluşundan 76 bin 422 çocuğun yararlandığını vurgulayan Göktaş, "2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alıyoruz. Kreşlerin yanında, evde bakım desteğimiz ve gündüzlü bakım hizmetlerimizle engelli ve yaşlı bireylerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyor, sosyal hayata katılımlarını destekliyoruz" dedi.

"Aile güçlü olursa kamu güçlü olur; kamu güçlü olursa Türkiye güçlü olur"

Göktaş, aile dostu çalışma hayatının yaygınlaşmasında kamu kurumlarının öncü bir rolü bulunduğuna değinerek şunları kaydetti:

"Kamu, sunduğu hizmetlerin yanı sıra çalışma kültürüyle de topluma örnek teşkil ediyor. Çalışanların mesleki sorumluluklarını yerine getirirken ailelerine zaman ayırabildiği bir ortamın, hem motivasyonu hem de hizmet kalitesini artıracağına inanıyoruz. Bu noktada yöneticilerimizin duyarlılığı ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması oldukça önemli. Kamuda geliştirilen modellerin özel sektöre de yol göstermesini arzu ediyoruz. Aile güçlü olursa kamu güçlü olur; kamu güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Çalıştayın sonunda hazırlanacak Aile ve Çalışma Hayatı Politika Belgesi'nin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı