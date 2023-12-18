Gökçealan Köyünde Yol Çalışmaları Başladı

Efes Selçuk'un en gözde köylerinden biri olan Gökçealan'da talep edilen yol çalışmaları başladı. Ulaşım altyapısını güçlendirerek yaşam kalitesinin artırılması hedeflenen Gökçealan köyünde toplam 10 bin metrekare yol yapılacak.

Efes Selçuk'un en gözde köylerinden biri olan Gökçealan'da talep edilen yol çalışmaları başladı. Ulaşım altyapısını güçlendirerek yaşam kalitesinin artırılması hedeflenen Gökçealan köyünde toplam 10 bin metrekare yol yapılacak.

Gökçealan'da sürdürülen alt yapı çalışmalarının bitmesinin ardından, Filiz Başkan'ın talimatıyla Efes Selçuk Belediyesi Fen İşleri ekiplerin tarafından 10 bin metrekarelik alanda kilit parke uygulaması başladı. Devam eden çalışmalar kapsamında, çalışmaların yapıldığı alanda çocuklar için oyun grubunun da yer aldığı park yapılacak. Park içerisinde ayrıca yürüyüş yolu da yer alacak.

Daha güvenli ve etkili bir ulaşım sistemiyle tanışacak olan köy sakinleri, uzun yıllardır beklediği yol çalışmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Gökçealan köyünde 647, 641, 642, 644, 631, 632 sokak ve park alanında tamamlanan yollar ile köyün çehresi değişecek.