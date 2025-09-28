Goalball sporu ile hayatları değişen görme engelli kardeşler aynı anda üniversite hayaline ulaştı

Pandemi döneminde İzmir'den memleketleri Isparta Yalvaç'a taşınan doğuştan görme engelli Fikriye ve Kerem Gezgin kardeşler, beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle sporda başarı elde ederek üniversiteye adım attı. Bu yıl ilk kez farklı şehirlerde eğitim görecek olan kardeşler, engelli çocukları olan ailelere ortak bir mesaj vererek, "Aileler, çocuklarının her zaman arkasında dursun" dedi.

İzmir Bornova'daki Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'nda eğitim gören Fikriye ve Kerem Gezgin kardeşler, pandemi döneminde aileleriyle birlikte Isparta'nın Yalvaç ilçesine taşındı. Burada Atatürk Anadolu Lisesi'ni tamamlayan kardeşler, beden eğitimi öğretmenleri Yusuf Ali Çelik ile tanıştı ve goalball sporuna daha profesyonel şekilde yöneldi. Doğuştan yüzde 93 görme engelli olan 18 yaşındaki Kerem, İzmir Seferihisar'daki 9 Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon bölümünü kazandı. Yüzde 94 görme engelli olan 19 yaşındaki Fikriye ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon bölümünü kazandı. Bugüne kadar hiç ayrılmamış olan iki kardeş, üniversite eğitimi nedeniyle bu yıl ilk kez ayrı şehirlerde eğitim görecek.

"Ortaokuldan beri goalball ile ilgileniyorum"

Goalball serüvenini anlatan Fikriye Gezgin, "İlk Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'nda okudum, İzmir Bornova'da bulunan. Daha sonra pandemi vesilesiyle Isparta Yalvaç'a, kendi memleketimize taşındık. Burada Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Oradaki beden öğretmenim sayesinde Yusuf Ali hocamla tanıştım. Önceden de goalball ile ilgileniyordum, ortaokuldan beri ilgileniyorum. Daha sonra Yusuf Ali hocamla bu etkinliğimize, sporumuza devam ettik. Bizim elimizden tuttu sağ olsun, çeşitli aktivitelere katıldık. Her sene şehirlerarası olan turnuvalara katılıyorum, katılmaya devam ediyorum. 5 yıldır gidiyorum şehirlere" dedi.

"Üniversiteyi kazandım, şimdi sıra destek olmakta"

Goalball ile İzmir'de tanıştığını söyleyen Kerem Gezgin ise, "İzmir Aşık Veysel İlkokulu-Ortaokulu Görme Engelliler Okulu'nda beden öğretmenim vesile oldu, beni goalball ile tanıştırdı. Ondan sonra pandemi vesilesiyle Isparta Yalvaç'a, memleketimize taşınmak zorunda kaldık. Burada da Atatürk Anadolu Lisesi'nde okudum. Aynı zamanda Yusuf Ali Çelik hocamla tanıştım. Bana goalballde o da önayak oldu, yardımcı oldu. Daha sonrasında liseyi bitirdim. Bana, 'üniversite sınavına gir' dedi, girdim çıktım, sonucum da iyi geldi. Ondan sonra 'Beden öğretmenliği sınavı var' dedi. Bize onu çalıştırdı, hazırladı bizi. Daha sonrasında girdik çıktık, onu da geçtik. Üniversiteyi kazandım. Kazandığım yer İzmir 9 Eylül Spor Fakültesi. Biz de üniversiteyi bitirince Yusuf Ali Çelik hocam gibi görme engelli arkadaşlarımıza önayak olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Toplum görme engellileri yeterince tanımıyor"

Toplumsal farkındalığın önemine değinen Kerem Gezgin, "Bence toplum görme engellileri fazla tanımıyor, beni de üzen tarafı bu. Görme engellilerin bence spora erişebilmesi için ilk önce ailelerinin destek çıkması lazım. ve sonrasında Yusuf Ali Çelik hocam gibi binlerce olması lazım" ifadelerini kullandı.

"Aileler çocuklarının arkasında dursun"

Kardeşiyle birbirlerine destek olduklarını aktaran Fikriye Gezgin, "Ailemiz bizim arkamızda durdular, yardımcı oldular, daha sonra bizi asıl finale hazırlayan Yusuf Ali Çelik hocamız sağ olsun. Bize bu yolda en çok mutlu eden, motive eden önce ailemizin arkamızda durması, daha sonra biz yorulsak da bıksak da vazgeçsek de Yusuf Ali hocamız bize hep destek çıktı, yardımcı oldu. Biz yorulsak bile, sıkılsak bile bizim için gece gündüz çalıştı, emek harcadı, bize yardımcı oldu. Bu da bizi motive etti ve onun sayesinde bu yerlere geldik" diye konuştu.

"Çocuğunuzun yeteneği neyse ona destek çıkın, sakın onu engeliyle yargılamayın"

Görme engelli çocukları olan ailelere seslenen Fikriye Gezgin, "Çocuğunuzun yeteneği neyse ona destek çıkın, sakın onu engeliyle yargılamayın. Arkasında durun, yanlış da yapsa, doğru da yapsa hep arkasında olun, ona destek çıkın, elinden tutun. Ona ait okullara yollayın, kaynaştırma okullarına zorlamayın. Bu, çocuklarımızı çok yıpratan bir durum ve biz çocuklarımızı zorladıkça çocuklarımız iyice kendilerini önemsiz hissediyorlar, kendilerini içe kapatıyorlar" dedi.

"Engelli öğrencileri dışlamayın"

Öğretmenlere çağrı yapan Fikriye Gezgin, "Eğer sınıfta bir öğrenci bile engelli ise onu dışlamayın, onun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışın. ve diğer arkadaşlarınıza da bunu söyleyin. Onun yanında olmasa bile söyleyin, dile getirin. Engelli kardeşlerimizi küçümsemeyelim, destek olalım, arkasında duralım. Okullardaki beden öğretmenlerimiz, sizler de bu sporu herhangi bir görme engelli ya da başka bir engeli olan kardeşlerimize sporu gösterebilirsiniz, anlatabilirsiniz, turnuvalara hazırlayabilirsiniz. Bu, onun için çok mutlu ve sevinç dolu bir şey olur, sizi unutmaz asla" ifadelerine yer verdi.

Kerem ve Fikriye Gezgin, süreçte kendilerine destek olan ailelerine ve Isparta Yalvaç Gençlik Spor Merkezi'nde görev yapan Yusuf Ali Çelik'e teşekkür etti. - ISPARTA