Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: "Devlet Fiskobirlik'e Müdahale Etmeli, Kayyum Atanmalı"

(GİRESUN) – Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, FİSKOBİRLİK'in borç batağına saplandığını belirterek, kurumun günlük 1,7 milyon lira faiz yüküyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Karan, "FİSKOBİRLİK batmış durumda, kayyum atanmazsa son kalan mallar da satılacak" dedi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, FİSKOBİRLİK'in 2023-2024 yılı faaliyet raporunu değerlendirdiği açıklamasında, kurumun ciddi bir mali darboğazda olduğunu söyledi. Kurumun yönetimini yürüten ve aynı zamanda AK Parti Sakarya Milletvekili olan Lütfi Bayraktar'ı eleştiren Karan, acil önlem alınması gerektiğini belirtti.

Karan, Bayraktar'ın kamuoyunu yanılttığını belirterek şunları söyledi:

"FİSKOBİRLİK'in 2023-2024 yılı faaliyet raporunu incelediğimizde, aynı zamanda AK Parti Sakarya Milletvekili de olan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar'ın kurumun ekonomik ve mali yapısını saptırarak gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu fark edebiliyoruz. Mesela mecliste yaptığı açıklamalarda; 'ben huzur hakkı almıyorum' diyor ve bunu ısrarla söylüyor. Sanki burada hayırsever gibi çalıştığını, bir ücret almadığını beyan ediyor ama raporları incelediğimizde Bayraktar ve yönetimine 5 milyon liranın üzerinde, üst düzey yöneticilerine ise yaklaşık 9 milyon lira huzur hakkı ödendiğini görebiliyoruz."

Ayrıca Karan, kurumun kendi faaliyet raporlarının Bayraktar'ın açıklamalarını yalanladığını ifade etti.

"Günlük 1,7 milyon lira faiz yükü"

Karan, kurumun borç yüküne dikkati çekerek, "FİSKOBİRLİK'in 900 milyon liranın üzerinde kısa ve uzun vadeli banka kredi borçları olduğu görünüyor. Bunun yüzde 85'i kısa vadeli borçlar. Bu borçların üzerinden 6 ay geçmiş ve faaliyet raporunu incelediğimizde; bu borcun 1 milyar 800 milyon lira civarına geldiğini, kurumun 2024-2025 yılına ait tahmini bütçesine baktığımızda 600 milyon lira civarında bir faiz yüküyle karşı karşıya kalındığını ve bunun da bütçeye işlendiğini görüyoruz. FİSKOBİRLİK 1,7 milyon lira faiz yüküyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Gayrimenkuller elden gidiyor, FİSKOBİRLİK iyi yönetilmiyor"

Karan, kurumun borçlandırılarak varlıklarını kaybettiğini ileri sürerek, "Elimizdeki rapora göre FİSKOBİRLİK'in 6 aylık cirosunun 561 milyon lira, borcunun ise 2 milyar lira olduğunu görüyoruz. Cirolarda düşüş, üretimde yavaşlama var. Sonuç olarak baktığımızda, FİSKOBİRLİK'in iyi yönetilmediğini, borç batağına sürüklendiğini, gayrimenkullerin tek tek kaybedildiğini, uzun vadede hiçbir gayrimenkulün kurumun elinde kalmayacağını üzülerek görüyoruz. Son çarenin entegre tesis olduğunu ve o tesisin de FİSKOBİRLİK'in elinden uçup gideceğini düşünüyoruz. Fakat Lütfi Bayraktar ve ekibi, ısrarla 'bizim bir kuruş borcumuz yok, kurumun borcu yok, her şey yerinde' demeyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"Borçlanan taraf fındık üreticisi olacak"

Karan, şirketin mali yapısı dolayısıyla üreticilerin sermaye artırımına zorlanacağını ifade ederek, Türk Ticaret Kanunu'na atıfta bulunarak şunları söyledi:

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin 1. ve 2. fıkraları kapsamında sermayesinin yarısını kaybeden ve borca batık olma durumundaki şirketler, olağanüstü genel kurulu toplamak ve sermaye artırımına gitmek zorundadır. Bu da şu anlama geliyor; FİSKOBİRLİK sermaye artırımına gittiğinde, hiçbir suçu olmayan fındık üreticisi kurumun mallarını babalarının malı gibi satan Lütfi Bayraktar için kapital oluşturup sermaye koymak zorunda kalarak, borçlanmış olacak.

Biz Lütfi Bayraktar'a yol yakınken bu yanlıştan dönmesini, yönetimini bırakmasını, buraya bir kayyum atanmasını, devletimizin buraya sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü burası sahipsiz kaldığında milyonlarca üretici mağdur olacaktır."

"FİSKOBİRLİK, geçen dönem 200 milyon lira zarar etmiş"

Trabzon, Giresun ve Ordu bölgelerindeki üreticilerin de FİSKOBİRLİK'e güvenlerinin azaldığını dolayısıyla fındık getirmediğini belirten Karan, FİSKOBİRLİK'in istihdam gücünün de ciddi şekilde düştüğünü söyledi.

Karan, satışlara rağmen kurumun zarar ettiğini belirterek, "Elimizdeki diğer bir bilgiye göre de FİSKOBİRLİK bu kadar değerli arazilerini satmasına rağmen, enflasyona göre düzenlenmiş 2023-2024 yılı bilançosunda yaklaşık 200 milyon lira ticari bilanço zararı etmiş" dedi.