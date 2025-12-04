Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan'dan, Fiskobirlik Başkanı Bayraktar'a Tepki: "Üreticinin Değil, Tekelci Firmanın Çıkarlarını Savunuyor"

Haber : Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ı "üretici yerine tekelci firmanın çıkarlarını savunmakla" suçladı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'ın, katıldığı bir televizyon programında 270 liraya kadar gerileyen fındık fiyatlarını "iyi" olarak değerlendirmesini sert ifadelerle eleştirdi. "Üretici birlikleri, üreticinin hakkını savunmak için vardır. Başka kurumların çıkarlarını korumak gibi bir görevleri yoktur." diyen Karan ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Lütfi Bayraktar, tekelci firmanın genel müdürüyle Meclis'te görüşme yaptı. Bu görüşmenin sonucunu kamuoyuyla paylaşması lazım. Çünkü FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla tekelci firma ile bir araya gelen Bayraktar'ın neden ve hangi amaçla görüştüğünü FİSKOBİRLİK ortakları olarak bilmek istiyoruz. Sezon başında 340–350 lira bandında fiyat açıklayan FİSKOBİRLİK, bugün üreticinin hakkını savunduğunu iddia ederek 300 liranın 'iyi' fiyat olduğunu söylüyor. Neye göre iyi fiyat? Çünkü üreticiden emanet aldığı fındıkları kırdı, finansman ihtiyacını karşıladı. Şimdi fiyat onun için yüksek gelmeye başladı. Depodaki ürününe ve kendi ticari çıkarına göre hareket ediyor; üreticinin çıkarına göre değil. Tekelci firma da aynı şekilde üreticiden emanet fındıkları topladı, kendi ihtiyacını karşıladı. Ardından üreticinin hakkını savunmak yerine ucuz mal kapatmaya yöneldiler. Bu açıkça üreticiye ihanet etmektir."

"TMO'nun sattığı fındığın yüzde 80'i tekelci firmanın eline geçti"

Sezon başında piyasaya sürülen 100 bin ton fındığın yüzde 80'ninin tekelci firmanın eline geçtiğini söyleyen Karan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temmuz ayında yaklaşık 100 bin ton fındığı piyasaya sürdüler. 'Fındığım çürüyecek' dediler, kabul. Ancak bu fındığın yüzde 80'i tekelci firmanın eline geçti. Böylece 3-4 aylık stok ihtiyacını karşılamış oldular. Rekabet Kurulu da firmanın 45 bin tonluk alım garantisini 30 bin tona düşürdü. Yani bütün kurumlar tekelci firmaya çalışmaya başladı. Lütfi Bayraktar, Meclis'te firmanın genel müdürüyle yaptığı görüşmede bu konuları mı konuştu? Rekabet Kurulu kararının revize edilmesi için bir garanti mi verdi? TMO'nun sattığı fındığın bu firmaya yönlendirilmesini mi sağladı? Piyasayı dengeleme görevi olan FİSKOBİRLİK tam olarak neyi dengeliyor?"

"FİSKOBİRLİK Türkiye'de fındık üretilen herhangi bir ilçede bile söz sahibi değil"

Karan açıklamasının devamında Bayraktar'ı şu ifadelerle eleştirdi:

"Tekelci firma dünyada fındıkta söz sahibi olurken, FİSKOBİRLİK Türkiye'de fındık üretilen herhangi bir ilçede bile söz sahibi değil. Bayraktar, 'Fuarları geziyoruz, FİSKOBİRLİK'te işler iyi' diyor. Kaç milyon dolarlık ihracat yaptın? Hangi ürünleri yurt dışına satabildin? Türkiye ekonomisine ne kadar döviz kazandırdın? Onları söyle. Bize göre FİSKOBİRLİK'i hantal bir yapıya dönüştürerek kurumu etkisizleştiren bir yönetim anlayışı var; bu anlayış tekelci firmanın çıkarlarına hizmet ediyor, üretici birliğini ise adım adım yok ediyor."

"Bu yıl rekolte düştü; bunu veri kabul etmek doğru değil"

Karan, dünyada artan fındık dikim alanlarına ilişkin de, "Romanya'da, İtalya'da, Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Çin'de, İran'da ve şimdi Amerika'da fındık dikim alanlarının genişlediği söyleniyor. Türkiye'de don ve kuraklık nedeniyle rekolte yüzde 50 düştü. Bu nedenle Türkiye'nin dünya payının düşmesi normaldir. Türkiye, dünya fındığının her zaman yüzde 70'ine hakimdir. Asıl sorun üreticinin maliyetlerinin düşürülmemesidir. Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyası nedeniyle bölgeye özel destekler verilmelidir" dedi.

"Lütfi Bayraktar, üreticiyi temsil etmek için o makama getirildi"

Karan, "iktidar milletvekillerinin fındıkla ilgili gündemlerinin olmadığını" vurgulayarak, şunları söyledi:

"Lütfi Bayraktar, üreticiyi temsil etmek için o makama getirildi. Madem üreticinin desteğe ihtiyacı var, o zaman hodri meydan; öne geçsin, biz arkasında duralım. Ama bunu söyleyemezler. Fındık bölgenin her şeyidir. Bölgenin fındıktan başka çıkışı yoktur. Giresun milletvekillerinin fındıkla ilgili hiçbir gündemleri yok. Sanki bu konudan kaçıyorlar. TMO'nun temmuz ayında yaptığı satış yanlıştı; milletvekillerinin buna engel olması gerekirdi. Rekabet Kurulu'nun alım garantisini düşürmesi de üretici aleyhine bir karardır. Bölgenin iktidar milletvekilleri bunlara karşı ne yaptı? Peki Bayraktar ve iktidar milletvekilleri üreticinin elindeki ürünün değer kazanması için ne yapıyor? Eğer bu konuda olumlu bir adım atarlarsa biz teşekkür ederiz. Ancak bu şekilde devam ederlerse AK Parti'deki arkadaşlara olan güvenimiz sarsılır."