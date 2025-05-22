Giresun'da Fındık Rekoltesi Tehlikede: 500 Bin Tonun Altına Düşebilir

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bu yıl yaşanan zirai don afeti ve kahverengi kokarca zararı nedeniyle Türkiye genelinde fındık rekoltesinin 500 bin tonun altına gerileyebileceğini söyledi.Karan, 2025 yılı fındık sezonunun olağan dışı koşullarda geçtiğini ve ciddi üretim kayıplarının yaşandığını belirtti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 11-12 Nisan günlerinde etkili olan zirai donun ve kahverengi kokarcanın neden olduğu zararla ilgili açıklama yaptı. Donun özellikle 500 rakım üzerindeki fındık bahçelerinde yüzde 100'e varan zarara yol açtığını vurgulayan Karan, TARSİM ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekspertizlerinin bu durumu sahada kayıt altına aldığını, bu bölgelerdeki üreticilerin çerezlik dahi fındık elde edemeyecek durumda olduğunu söyledi.

Her yıl masa başında yapılan rekolte tahminlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Karan, "Bazı çevreler her yıl 800-850 bin tonluk rekolte açıklıyor. Ancak gerçekleşen üretim bu rakamların ortalama 150 bin ton altında kalıyor. Bu yıl da aynı çevreler 610 bin ton rekolte beklentisi açıkladı. Oysa bizim sahadaki tespitlerimiz, Türkiye genelinde rekoltenin 450 bin ton civarında gerçekleşeceğini gösteriyor" dedi.

Fındığın Türkiye'ye yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık döviz girdisi sağladığını hatırlatan Karan, rekoltede yaşanacak kaybın hem üreticiyi hem de sektörün tüm bileşenlerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

"Zirai don, heyelan ve kokarca üretimi vurdu"

Karan, zirai donun yanı sıra bazı bölgelerde heyelanların fındık ocaklarını kökünden söktüğünü belirtti. Üretimin geri kalan kısmının ise kahverengi kokarca zararlısı tehdidi altında olduğunu söyleyen Karan, "Bu zararlıya karşı etkin mücadele yürütülmezse kayıplar daha da büyüyebilir. Bu yalnızca bugünün değil, geleceğin de sorunudur. Üreticilerimiz mutlaka Bakanlık tarafından önerilen ilaçlarla mücadeleye yönelmeli" dedi.

"Sigortasız üretici belirsizlik içinde"

TARSİM kapsamında yapılan ekspertiz çalışmalarının bölgede tamamlandığını bildiren Karan, sigortası olmayan üreticilere yönelik desteklerin ise hala belirsizliğini koruduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hala yayımlanmadı. Kimlere, ne kadar ve ne zaman destek verileceği konusunda netlik yok. Üretici ciddi bir belirsizlik içinde" değerlendirmesinde bulundu.

"Hükümet yol haritası açıklamalı"

Bazı üreticilerin bu yıl mahsul alamayacak olmasına rağmen gelecek yıl için hazırlıkların şimdiden başlaması gerektiğini belirten Karan, "Yazlık gübreleme ve yapraktan besleme gibi uygulamalar ihmal edilmemeli. En önemlisi de kahverengi kokarca zararlısıyla mücadeleyi bırakmamak. Mayıs ve haziran ayları üretici için kritik dönemler. Hükümetin bir an önce net bir yol haritası açıklayarak üreticinin mağduriyetini gidermesi gerekiyor" diye konuştu.