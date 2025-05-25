Giresun'da Çay Hasadı Renkli Görüntülerle Başladı

Giresun'da Çay Hasadı Renkli Görüntülerle Başladı
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Eynesil'de özel bir çay firmasının düzenlediği etkinlikte üreticiler, kemençe ve horon eşliğinde çay hasadı yaptı. Yılda yaklaşık 40 bin ton çay üretilen bölgedeki hasat, yerel kıyafetler içinde gerçekleştirildi.

Giresun'un Eynesil ilçesinin Ören beldesinde, özel bir çay firması tarafından organize edilen etkinlikte kemençe ve horon eşliğinde bahçeye giren üreticiler çay hasadı yaptı.

Türkiye'nin en kaliteli fındığının yetiştirildiği Giresun'un Eynesil, Görele, Tirebolu, Çanakçı ve Güce ilçelerinde 15 bin dolayında üreticinin yılda yaklaşık 40 bin ton civarında üretimi gerçekleştirilen çay hasadı başladı.

Eynesil'e bağlı Ören beldesinde bir özel çay firması tarafından düzenlenen birinci sürgün çay hasadı renkli görüntülere sahne oldu. Kemençe ve horonlarla başlayan hasatta yöresel kıyafetle çaylığa giren kadınlar kemençe eşliğinde çay topladı.

Kemençeler eşliğinde çay hasadı yapan üreticiler ise çayı yağmur-güneş demeden hasat etmenin zorluklarını ifade ederek, çay hasadı başladığında zorlu bir süreç yaşadıklarını söylediler. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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