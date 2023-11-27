Genelkurmay Başkanı Gürak, Belçikalı mevkidaşı ile bir araya geldi
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Genelkurmay Başkanı Gürak, Belçikalı mevkidaşı ile bir araya geldi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Belçika Genelkurmay Başkanı Oramiral Michel Hofman'ı askeri törenle karşıladı.
Genelkurmay Başkanı Gürak, Belçikalı mevkidaşı ile bir araya geldi
ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Belçika Genelkurmay Başkanı Oramiral Michel Hofman'ı askeri törenle karşıladı.
Yapılan sosyal medya paylaşımında, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Belçika Genelkurmay Başkanı Oramiral Michel Hofman'ı askeri törenle karşılamıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel