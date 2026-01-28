Haberler

Yurt çalışmaları değerlendirildi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Düzce'de yurt hizmetleri ile ilgili incelemelerde bulunarak eğitim faaliyetleri ve öğrenci odaklı uygulamalar hakkında bilgiler aldı.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdür Yardımcı Ali Özdemir Düzce'de incelemelerde bulundu, çalımalar ile ilgili bilgiler aldı.

Kredi Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir'in katıldığı toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, hizmet müdürleri, yurt müdürleri, yurt yönetim memurları, psikologlar, manevi danışmanlar ile Eğitim Birimi ve Yurt Birimi personeli hazır bulundu. İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Eğitim faaliyetleri, yurt hizmetleri, psikososyal destek süreçleri ve öğrenci odaklı uygulamalar başta olmak üzere mevcut faaliyetler ayrıntılı şekilde ele alındı. Görüşmelerde ayrıca, yurt hizmetlerinin niteliğinin artırılması, hizmet süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi ile geleceğe yönelik planlanan projeler üzerine karşılıklı istişareler gerçekleştirildi. Öğrencilerin barınma, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına yönelik sunulan hizmetlerin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. - DÜZCE

