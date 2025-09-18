Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Yurtlarındaki Görüntülere İlişkin Açıklama Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu belirtti ve yurdun kapalı olduğu dönemde meydana geldiğini vurguladı. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından, İstanbul'da bir öğrenci yurdundaki görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır" denildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda yaşandığı belirtilen görüntülere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Hesap zamanı'' demişti! Ali Koç'un TFF'deki bu görüntüsüne tepki yağıyor

Ali Koç'un bu görüntüsüne tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.