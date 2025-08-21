Gençlik ve Spor Bakanı Aydın'da 6 Milyar TL'lik Spor Tesislerinin Açılışını Yapacak

Aydın'ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, yarın Aydın'a gelecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 milyar TL değerindeki 23 tesisin açılışını yapacak.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın'da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde ise 23 tesisin yapımı tamamlandı. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tesislerin açılışını gerçekleştirmek ve yatırım süreçlerini yerinde incelemek amacıyla Aydın'a gelecek. 22 Ağustos Cuma günü (yarın) Aydın'a gelecek olan Bakan Bak, gerçekleştireceği bir dizi ziyaretlerin ardından güncel rakamlarla 6 milyar TL değerindeki 23 yatırımın toplu açılışını gerçekleştirecek.

Bakan Bak, ilk önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez kampüsünde yapımı tamamlanan bin 982 kişilik öğrenci yurdunun açılışını yapacak. Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte ADÜ Kampüsü içerisinde bulunan Binali Yıldırım Stadı'na geçerek, yapımı tamamlanan 23 tesisin toplu açılışını gerçekleştirecek. - AYDIN