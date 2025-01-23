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Genç Usta, Yılların Ciplerine Modern Dokunuş Yapıyor
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 26 yaşındaki Gökhan Mersin, yıllara meydan okuyan ciplere disk fren takarak ömürlerini uzatıyor. Cip tamirine çocuk yaşta başlamış olan Mersin, bölgede popüler olan eski model araçları modernleştiriyor ve onlara yeni bir hayat katıyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 26 yaşındaki genç usta Gökhan Mersin, yıllara meydan okuyan ciplere disk fren takıp ömürlerini uzatıyor.

Aydın'da il, ilçe merkezi ve dağlık mahallelerde sürekli karşımıza çıkan jeepler, tarihe meydan okuyor. Yaşları 80'i bulan cipler, ilk günkü performansları ile yolcu ve malzeme taşımacılığında kullanılıyor. Traktörün girmediği alanlara rahatlıkla gidebilen cipler sayesinde üreticiler, hasadını yaptığı ürünleri kolaylıkla evine taşıyabiliyor.

Koçarlı ilçesinde yaşayan Gökhan Mersin, çocukluk yaşlarda cip tamir etmeyi babası Mehmet Mersin'in yanında öğrenmeye başladı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümünü bitirdikten sonra babasının yanına dönen Mersin, okuduğu alanda çalışmayıp çok sevdiği ve merak duyduğu cipleri kaldığı yerden tamir etmeye başladı. "Cipler benim için vazgeçilmez. Kendi ciplerim de var. Taksi binmem cip binerim" diyen Mersin, sadece cip tamiri yapıyor.

Koçarlı'da çok fazla cip bulunduğunu ifade eden Mersin, "1946 modelden başlayıp 1969 yılına kadar cipler var. Daha sonra seri değişiyor. Bölgemizde ciplerin benzinlisi de dizeli de tutuluyor. Köyü uzak olan dizel alıyor. Mazotunu alıyor teneke ile bitince köyle ekleyip kullanmaya devam ediyor" dedi.

Ciplerde genelde ateşleme kısmında arızaların yaşandığını kaydeden Mersin, "Ayrıca eski arabalar olduğu için frenleri arızalanabiliyor. Arazi aracı olduğu için dağlarda traktörün çıkmadığı yere çıkabildiği için bölgemizde vatandaşlar cipi tercih ediyor. Jeeplerden vatandaş memnun ve rahat kullanıyorlar" diye konuştu.

"Ben cipe yeni nesil işler yapıyorum" diyen usta Mersin, "Cipe disk fren uyguluyorum. Bunu yapan az kişidir. Cipleri modernleştiriyorum. Yenileştiriyorum. Daha çok ayakta kalmasını sağlıyoruz" dedi.

Dışardan çok talep geldiğini kaydeden Mersin, "Balıkesir, Isparta, Antalya, Çanakkale, Kocaeli, Gaziantep'den gelen müşterilerimiz var. Herkes bu cipi kullanabilir. Ama genelde yaşlı kesimin kullandığını görüyoruz" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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