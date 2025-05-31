Gediz'de fetih coşkusu gençlerle yaşandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle İlçe Stadyumu'nda "Fetih Şenliği Gençlik Buluşması" düzenlendi.

İstanbul'un Fethinin yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlik, minik mehteranların coşkulu gösterisiyle başladı. İzleyicilerden büyük alkış alan minik mehteranlar, şenliğe renk kattı.

Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan yaptığı selamlama konuşmasında, "İstanbul'un Fethinin seneidevriyesi münasebetiyle düzenlenen etkinlikte gençlerimizle ve çocuklarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyduk. İstanbul'un Fethi sıradan bir fetih değildir. Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet'in göstermiş olduğu inanç azim ve gayreti bizler için çok büyük örnektir. Rabbim Fatih Sultan Mehmet Han gibi inançlı, azimli, gayretli ve vatan millet sevdalısı gençlerimizin sayılarını artırsın" ifadelerini kullandı.

Şenliğin devamında, 15 Temmuz Kur'an kursu hafızları, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına ithafen Fetih Suresi'ni okudu.

Etkinlikte gökyüzü birbirinden renkli uçurtmalarla şenlendi. Düzenlenen uçurtma yarışmasında en uzağa uçan ve en güzel tasarıma sahip uçurtmaların sahiplerine ödüller takdim edildi. - KÜTAHYA