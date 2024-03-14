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Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin Yeni Başkanı Belli Oldu

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Olağan Genel Kurulu'nun ardından Hamdi Fidan başkan olarak seçildi. Fidan, daha önce 4 dönem başkanlık yapmış olup 5'inci kez göreve seçildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Olağan Genel Kurulu'nun ardından ilk toplantısını yapan dernek yönetimi, Hamdi Fidan'ı başkan olarak belirledi. Daha önce 4 dönem komisyonculara başkanlık yapan Fidan, 5'inci kez mazbata alacak.

Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Olağan Genel Kurulu, dernek binasında gerçekleştirildi. Genel kurulda 86 üyenin 72'si oy kullandı. Üyelerin birden çok isim yazabildiği gene l kurulda, Hamdi Fidan 54, Fuat Berber 46, Süleyman Tuncer 46, Halil çelik 43, Serkan Altın 41, Abdurrahman Aydınlıoğlu 38, Mevlüt Tuncer 33 oy alarak, yönetim kurulunu oluşturdu.

Yönetim kurulu Fidan'ı başkan olarak seçti

Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Olağan Genel Kurulu'nun ardından ilk toplantısını yapan dernek yönetimi, Hamdi Fidan'ı başkan olarak belirledi. Daha önce 4 kez komisyonculara başkanlık yapan Fidan, 5'inci kez mazbata alarak, Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'ne başkanlık yapacak.

Görev dağılımı yapıldı

Dernek tarafından yapılan yönetim kurulu toplantısında, yönetimde yer alan isimlerin görev dağılımı da yapıldı. Hamdi Fidan'ın başkanlığını yaptığı Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin Başkan Yardımcısı Süleyman Tuncer oldu. Derneğin saymanlığını Serkan Altın, dernek sekreterliğini Fuat Berber üstlendi. Halil Çelik, Abdurrahman Aydınlıoğlu ve Mevlüt Tuncer yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi. Denetim Kurulu Başkanı Barbaros Özkan olurken, denetim kurulu üyeleri Nazif Özkan ve İbrahim Bıçak oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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