Gazipaşa'da Ramazan Bayramı öncesi denetim yapıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ramazan Bayramı öncesinde toplu tüketim işletmeleri, unlu mamuller, tatlıcılar ve pastanelere yönelik denetim yapıldı.

Gazipaşa Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde toplu tüketim işletmeleri, unlu mamuller, tatlıcılar ve pastanelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde işletmelerin teknik ve hijyenik şartları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere cezai yaptırım uygulandı.

İşletmelere uyarı yapıldı

Ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, işletmelere gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde de bulundu. Gazipaşa Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda güvenirliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalara devam edileceğine değinilerek, "Denetimlerine yıl boyu devam eden Tarım ve Orman gıda denetim ekiplerimiz, Ramazan Bayramı öncesinde işletmeleri ziyaret etmeye, bilgilendirmeye ve denetlemeye devam ediyor. Vatandaşlarımız her türlü gıda ihbar ve şikayetleri için Alo 174 Gıda Hattı'na başvurabilirler" denildi. - ANTALYA