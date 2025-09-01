Gazipaşa'da 2025-2026 Av Sezonu Açıldı

Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek 2025-2026 av sezonunu açtı. Kaymakam Selami Korkutata, balıkçılara bereketli bir sezon diledi. Sezonun ilk günlerinde tezgahlarda girida, iskaroz, plaka ve mercan gibi balıklar görüldü.

Türkiye genelinde 2025-2026 su ürünleri av sezonu 1 Eylül itibarıyla başladı. Özellikle Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında yoğunluk yaşanırken, Gazipaşa'da da balıkçılar "Vira bismillah" diyerek sezonu açtı.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, sezonun ilk gününde balıkçılarla bir araya geldi. Limanda gerçekleştirilen buluşmada konuşan Korkutata, "Bereketli bir sezon geçirmenizi diliyorum" dedi. Ardından kent merkezindeki balıkçı tezgahlarını gezen Korkutata, esnafla sohbet ederek sezonla ilgili bilgi aldı.

Av yasağının sona ermesiyle birlikte Gazipaşa'da da tezgahlarda hareketlilik başladı. Sezonun ilk günlerinde tezgahlarda en çok görülen türler arasında girida, iskaroz, plaka ve mercan yer aldı. Vatandaşlar da av sezonunun açılmasıyla birlikte taze balıkla buluşmanın memnuniyetini yaşadı.

Gazipaşa Balıkçı Kooperatifi'ne kayıtlı 14 balıkçının faaliyet gösterdiği ilçede, merkezde ise 6 balıkçı dükkanı hizmet veriyor. Sezon boyunca hem denizden çıkan ürün miktarının hem de fiyatların vatandaşlar tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
