İzmir yerel haberleri... Buca Belediyesi'nden Gazilere Anlamlı Teşekkür

İzmir haberleri... Buca Belediyesi, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla ilçede oturan gazileri ziyaret etti.

Buca Belediyesi, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla ilçede oturan gazileri ziyaret etti.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın belediye bünyesinde kurduğu Şehit Aileleri ve Gaziler Şefliği tarafından hazırlanan çiçek, plaket ve Türk bayrağından oluşan paketler, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın teşekkür notu ile gazilerin evleri tek tek ziyaret edilerek kendilerine verildi.

Ziyaretler esnasında belediye bünyesinde yeni oluşturulan Şehit Aileleri ve Gaziler Şefliği hakkında bilgi verilerek, gazilerin her türlü ihtiyaç ve isteklerinde yanlarında olacağı vurgulandı.

Belediye Başkanı Kılıç, gazilere yolladığı mesajda, yaptıkları sonsuz fedakarlık için kendilerine teşekkür ederek, sağlık ve huzur diledi.

Bu anlamlı günde Kore Gazileri de unutulmadı, Sarı Masa ekipleri tarafından Başkan Kılıç adına tek tek aranan gazilerin 'Gaziler Günü' tebrik edildi.