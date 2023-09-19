Gaziler Günü Aliağa'da kutlandı

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921de 'Mareşal' rütbesi ile 'Gazi' unvanı verilişinin 102. yıl dönümü Aliağa'da düzenlenen törenle kutlandı.

Aliağa Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, askeri erkan, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve Gaziler adına Kıbrıs Gazisi İslam Doğan Kılıç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

"Şanlı ve şerefli Türk ordusu vatanımızın bütünlüğünün sigortasıdır"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Kıbrıs Gazisi İslam Doğan Kılıç, "Tarihin her döneminde, bağımsızlığını ve istikbalini canı pahasına kollayan aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Aziz milletimizin Anadolu toprakları üzerinde verdiği var oluş mücadelesinin şifresi, ölürseniz şehit, kalırsanız gazi şeklindedir. Şanlı ve şerefli Türk Ordusu, dün olduğu gibi bugün de yarın da vatanımızın bütünlüğünün sigortasıdır. Hiç düşünmeden, geriye bakmadan, vatan, millet ve bayrak için emperyalist güçlerin topyekün saldırılarına karşı mücadele ederek bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden tüm gazi arkadaşlarımızı Gaziler Günü münasebetiyle rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum. Savaş meydanlarında canlarını ortaya koyan, kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür bugün. Gaziler günümüz kutlu olsun" dedi.

Kılıç'ın konuşmasının ardından 19 Eylül 1921 tarih ve 153 Sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ve mareşallik rütbesi verilmesi ile ilgili meclis tutanaklarının okunması sonrası, Atatürk'ün meclise ve orduya teşekkür mesajı okundu. Program, öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından şehitlik ziyaretiyle son buldu.

"Gaziler Gününüz kutlu olsun"

'Gaziler Günü' kutlama programı, Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde gaziler, gazi yakınları, şehit aileleri ile Aliağa Mülki Erkanını bir araya getiren yemek programı ile devam etti. Yemek programında konuşan Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Bugün bu coğrafyada dimdik durabiliyor isek bu aziz milletimizin, aziz şehitlerimizin sayesindedir. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Mücadele her zaman devam edecek. Bu mücadelede canlarını veren aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. Aramızdan ayrılan, vefat eden gazilerimize rahmet diliyorum. Programımıza katılan çok değerli gazilerimize, şehit ailelerimize sevdikleriyle birlikte mutlu günler diliyorum. Gaziler gününüz kutlu olsun" dedi. - İZMİR